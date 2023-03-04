Три способа изменить свою жизнь, когда все надоело

Усталость от рутины нередко приводит к депрессивным состояниям и апатии. Что делать, когда все надоело, «Вечерней Москве» рассказала психолог, инструктор по медитации Школы Гивина Валентина Пулло.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Часто мы помним состояния, которые переживали раньше, и хотим переживать их вновь, но наши действия уже не приносят тех же эмоций, и получается замкнутый круг.

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В этих случаях люди прибегают к разным способам достичь желаемых состояний.

Медитация

Чтобы поменять мировосприятие, нужно научиться прекращать внутренний анализ, обесценивание и навешивание ярлыков на все, что происходит вокруг.

В этом очень помогают медитации, которые возвращают внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Ощущения в теле, окружающие вас звуки, дыхание — концентрируясь на этом, можно очистить разум.

Ради эксперимента понаблюдайте за своим мышлением в течение дня. Каких мыслей было больше, позитивных или негативных?

Британские ученые в ходе опроса студентов одного из вузов выяснили, что большая часть мыслей, излагаемых респондентами, негативная. Важно переместить вектор внимания на позитив, но полностью переключиться на него нелегко. В медитации мы тренируем силу внимания и получаем навык направлять его в нужное нам русло, например — в позитивную оценку.

Но и без медитации можно тренироваться фокусировать свое внимание на маленьких радостях. Благодарить жизнь за простые мгновения: запахи кофе и выпечки, симпатичных людей вокруг, красивые закаты и рассветы. Можно перевести бабушку через дорогу, покормить птиц или бездомных животных.

Держа фокус внимания на позитиве, мы приумножаем его в своей жизни.

Формирование новой модели поведения

Через одинаковые реакции на ситуации и повторение тех же самых действий вы пришли в точку, где вас все не устраивает. Для того чтобы что-то поменять, необходимо совершать новые действия, но чаще всего это невероятно трудно в силу сформированных моделей поведения. Ведь если что-то работает, то ничего менять не надо.

Наш ум полагает, что любое действие вне этих шаблонов может быть опасным. Однако если то, что у вас есть на сегодняшний день, вас не устраивает, необходимо начать открываться новому — формировать новые привычки и начать совершать действия, отличные от привычных.

Конечно, невозможно в одно мгновение стать другим человеком, поэтому стоит делать это постепенно. Например, пойти новой дорогой на работу, выпить не кофе, а смузи утром, пообщаться с коллегой в перерыве вместо серфинга в интернете, сходить на три разных мастер-класса вместо привычного досуга.

Поставьте себе цель

Люди впадают в депрессию из-за отсутствия вдохновляющей цели в жизни. Есть два варианта: либо вы достигли того, чего хотели, но это не сделало вас счастливее, либо удовлетворение было краткосрочным.

А может быть, вас совсем не вдохновляют перспективы социального развития: отучился, устроился на работу, женился, завел детей, потом вышел на пенсию — и для чего это все?

Но если у вас есть индикатор того, что вы двигаетесь в нужном направлении, — это и есть ощущение счастья.

Если цель — не разбогатеть, а принести пользу обществу, то действия в таком ключе дают большую внутреннюю уверенность в себе. А это, в свою очередь, дает энергию для достижения поставленной цели.

Люди подсознательно считывают, из каких побуждений вы действуете, хотите ли просто заработать денег, выслужиться на работе или действительно хотите помочь и решить проблему. И во втором случае все разворачивается в вашу сторону, люди хотят с вами взаимодействовать, работать и дружить. И тогда движение к цели проходит легко.

Сама цель может быть очень масштабной, возможно, где-то она даже кажется недостижимой, но планомерное движение шаг за шагом дает удовлетворение и радость даже от незначительных успехов.

При таком подходе мелкие проблемы и неурядицы в жизни кажутся не столь значительными в сравнении с масштабной целью.