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2 часа назад

Хандра, уходи: 7 способов поднять себе настроение

Inc-News

Период перехода из одного времени года в другое нередко сопровождается подавленным настроением. Как взбодриться и вновь поверить в то, что жизнь прекрасна? Предлагаем несколько лайфхаков.

Хандра, уходи: 7 способов поднять себе настроение
Фото: Inc-NewsInc-News

Не депрессия

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Важно понять, что ваше состояние является следствием временно испортившегося настроения, а не депрессии. Как отличить одно от другого?

При депрессии те занятия, которые обычно вызывают положительные эмоции, уже не радуют. То есть, если при плохом настроении вы по-прежнему с удовольствием выполняете свою работу/читаете книги/общаетесь с друзьями — значит, можно расслабиться: это всего лишь "упавшее" настроение, которое вскоре поднимется.

Кроме того, побороть депрессию зачастую невозможно без медикаментозного лечения. А настроение изменяется само собой, без какого-либо влияния.

Прогоняем негатив

Итак, с характеристикой внутреннего состояния разобрались. Начинаем повышать настроение:

1. Улыбка

Как бы нелепо это ни звучало, попробуйте "насильно" улыбнуться, растягивая губы в улыбку. Повторите это действие несколько раз. После этого вы заметите, что мышцы лица и нервная система адаптировались к улыбке и она — уже искренняя — без усилия возникнет на лице.

2. Дыхание

Сделайте три умеренно глубоких вдоха и выдоха. Дыхание — осмысленное и спокойное — помогает очистить сознание и прогнать из мыслей всё то, что угнетает.

3. Вкусная еда

Съешьте любимое лакомство дома или в кафе. Купите вкусное пирожное или побалуйте себя фаст-фудом — иногда можно! Поглощайте еду медленно, смакуя каждый кусочек. Да, это не решит какие-либо глобальные проблемы, но обогатит ваш организм "гормоном счастья".

4. Объятия

Обнимите кого-то, кто дорог сердцу. Это может быть ребёнок, мама, подруга, возлюбленный, да хотя бы кот! Искренние объятия успокаивают и дарят ощущение гармонии.

5. Фильтр эмоций

Исключите из своей жизни источники негатива. Не читайте новости, не отвечайте на звонки неприятных людей.

6. Творчество

Любое творческое занятие отвлекает от тревожных мыслей и способствует выплеску эмоций. Потанцуйте под любимую мелодию, попробуйте нарисовать что-то жизнерадостное... — вот увидите, вам станет значительно легче!

7. Любовь к себе

Проявите заботу по отношению к себе. Примите ванну с ароматной пеной, запишитесь на маникюр (или сделайте его самостоятельно), позвольте себе выспаться — когда на душе скребут кошки, тело нуждается в особом внимании. Подарите себе приятные ощущения — в процессе негатив непременно развеется.

Психология,
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