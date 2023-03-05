Психолог рассказала, как после развода начать новую жизнь

В соцсети народ обсуждал тему развода – как решиться, как выжить. Многие признавались, что отношения давно превратились в обузу. Но поставить на них крест духу всё равно не хватает.«Чтобы позволить себе жить после развода, нужна смелость», – поделилась нижегородский психолог Ольга Кравчук.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Где взять эту смелость? Когда она действительно необходима, а когда нужны элементарное терпение и компромисс? Как понять, что пора разводиться? И каким образом начать потом новую жизнь? Об этом и о многом другом редакция газеты «Новое дело» поговорила с Ольгой Кравчук.

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По разным берегам

– Решиться на развод непросто. Многие так и не могут это сделать. Как понять, что развод необходим?

– Как правило, разводу предшествует какое-то событие или цепь событий, при которых супругам становится невыносимо существовать вместе. В этом случае одним из способов разрешить сложившуюся ситуацию является развод.

Но довольно часто партнёры не готовы к тяжёлым эмоциональным переживаниями, переменам и, наоборот, ищут способы восстановить отношения (особенно если в семье есть дети).

Однако есть две серьёзные причины, когда развод действительно необходим. Первая – аддиктивное поведение одного из супругов (любая зависимость – алкоголь, наркотики, игромания). Если супруг сам не готов бороться с зависимостью, то спасать его – это не ваш вопрос.

Вторая причина – насилие (любое – физическое, психологическое, экономическое). Думаю, здесь всё понятно – собирайте вещи и уходите.

Ну и, конечно, супруги могут прийти к тому, что их образ мыслей, стремления и ценности сильно разнятся. И самое главное, что никто из них не готов договариваться и идти на уступки. Тогда наступает момент, когда оба супруга признают, что их дальнейшие отношения не имеют развития, и они принимают решение о разводе.

– А если на развод согласен только один супруг?

– Любое взаимоотношение, которое хочет завершить один человек, уже пережило само себя или подошло к концу своего жизненного срока. Человек, который считает, что в браке всё хорошо и нет повода для развода, не замечает и не осознаёт уже существующих противоречий, недовольства или отчуждения, которые ощущает его партнёр.

Очень важно не входить в роль безучастной жертвы, которой навязывают решение о разводе. Как бы это ни было трудно принять, но оба партнёра участвуют в принятии этого решения, и оно, сознательно или бессознательно, уже сформировалось в их голове.

После первого отрицания происходящего супруги постепенно начинают осознавать, что их отношения действительно идут к концу. Понимание этого приводит к панике. Такую же эмоцию испытывает и инициатор разрыва, хотя, конечно, в меньшей степени.

И приходит осознание, что в жизни случилась глубокая и огромная потеря. Это время скорби, слёз и эмоциональных всплесков.Вы теряете не только близкого человека, но и общую жизненную историю, образ бытия, социальный контекст, представление о будущем и, на фундаментальном уровне, адекватное представление о самом себе.

Если партнёр готов разобраться в происходящей ситуации и налаживать отношения, то непременно нужно сходить к семейному психологу. Если нет, то необходимо заботиться о своём внутреннем состоянии и стойко проживать этот период.

При этом, во-первых, не нужно форсировать процесс. Необходимо пройти все эмоциональные стадии расставания. Быть честным с самим собой.

Во-вторых, надо признать, что для проживания ситуации нужно время. Со временем боль пройдёт и вы восстановитесь как личность. Больно мне, больно

– Кто тяжелее переживает развод – мужчины или женщины?

– Согласно социологическим исследованиям, стадии развода у мужчин происходят значительно сложнее, чем у женщин. Как правило, дети после развода родителей остаются с матерью, а это дополнительный стресс для отца, особенно если он любит ребёнка.Если мужчина после расставания остаётся в одиночестве, у него появляется свободное время, которое иногда нечем занять. Если он испытывает чувство вины, а бывшая жена упрекает его в разводе, то это может привести к глубокой и затяжной депрессии, выйти из которой поможет только специалист.

Некоторые пытаются заглушить душевную боль и страдания алкоголем или наркотиками, что только осложняет ситуацию.Две основные ошибки – это позиция жертвы и пессимистичный подход к жизни.

Психоэмоциональные реакции человека при разводе те же, что и при смерти близкого. Это проживание горя, которое происходит этапами (отрицание, злость, торг, депрессия и принятие) и длится до года.

Важно пройти все этапы, чтобы перейти в стадию принятия.Если есть эмоции – это нормально. Они могут быть разные: обида на бывшего супруга или супругу, злость, желание отомстить или доказать что-то. Также эмоции могут быть направлены на себя: чувство вины, стыда, аутоагрессия. Человек может впасть в эйфорию свободы и пуститься во все тяжкие. Состояния могут меняться от растворения в своём горе, а это действительно тяжёлый период – до показного: держаться во что бы то ни стало.Нужно начать приспосабливаться к новым условиям жизни. Так что для того, чтобы жить после развода, нужна смелость.

– Где взять силы, чтобы пережить этот сложный период?

– Как бы громко сейчас ни звучало, что я сейчас скажу, но это реально помогает – нужно взять ответственность за свою жизнь. Не перекладывая её ни на кого другого, тем более на бывшего партнёра.

Нужно разделить эмоциональную сферу и сферу действий – что нужно сделать, чтобы наладить свою жизнь. Составить пошаговый план и следовать ему. И параллельно с этим прорабатывать эмоциональное состояние. Обращаться за поддержкой к близким, за профессиональной психологической помощью, на телефоны доверия.

Нужно сохранить и восстановить себя для дальнейшей жизни и заново устроить её. Выстроить взаимоотношения в новых условиях не только с бывшими супругами, но и с близкими родственниками. Семейные психологи рекомендуют бывшим супругам выстраивать сугубо деловые отношения, оставляя все эмоции в прошлом. Помните, что родители бывших супругов имеют право видеть внуков, даже если вы решили не поддерживать контакт с ними.Выстраивайте свою личную жизнь, не вмешиваясь в жизнь бывшего супруга или супруги.

Главные ошибки после развода

1. Небрежное отношение к себе, своему здоровью и внешности.2. Сравнение себя с другими, как правило, не в лучшую сторону.3. Постоянное пребывание в плохом настроении, укрепляя его негативными мыслями.4. Постоянные воспоминания и разговоры о бывшем партнёре, обвинение его во всех грехах. Оправдание себя перед всеми.5. Манипулирование детьми и их отношениями с отцом. Настраивание детей против отца.6. Продолжение выяснения отношений с бывшими супругами с претензиями и обвинениями.7. Злость на всех лиц противоположного пола и решение, что они все плохие.8. Построение отношений с неподходящим человеком из-за страха быть одному.9. Полное посвящение себя детям и отказ от собственных потребностей.10. Настраивание дочки против мужчин, внушение, что они все обманщики.11. Обвинения сына, что он будет как отец, обвинение его за весь мужской род.12. Перенос на сына мужской роли в семье.

Вольному воля

– Как начать жизнь после развода?

– Скажу так: захотеть жить. И начать жить независимо от прошлого, воспринимая его как опыт, а не как травму.

Вам помогут полезные и приятные привычки (например, прогулки, забота о своём теле и т.д.). Общение с позитивными людьми, которые имеют для вас значение. Это придаст вам ощущение эмоциональной стабильности и будет заряжать вас радостью. Позволяйте себе знакомиться и с новыми людьми, чьи интересы и убеждения сходны с вашими.

Пробуждайте интерес к жизни. Например, займитесь чем-нибудь новым для вас: новое хобби, вид спорта, путешествуйте по новым местам. Это повысит вашу самооценку, и вы сможете найти новых друзей.

Будьте добры и бережны к себе. Вы переживаете сложный эмоциональный опыт, поэтому сейчас очень важно сочувствовать самому себе и уважительно относиться к собственным чувствам и состояниям.