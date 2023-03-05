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14 минут назад

Нормально ли это – быть немного нарциссом: ответ учёных

Ferra.ru

Обычно нарциссом называют любого эгоистичного и эгоцентричного человека. Но не все, кто обладают подобными чертами, имеют психическое расстройство.

Нормально ли это – быть немного нарциссом: ответ учёных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Психиатр Отто Кернберг отмечает, что бывает нормальный и патологический нарциссизм. Нормальный нарциссизм - это тот, благодаря которому человек может испытывать чувство гордости за себя и за то, чего он достиг. А вот при патологическом нарциссизме человек постоянно бросается в две крайности: он либо испытывает чувство собственной неполноценности, либо считает себя лучше всех.

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В каждом из нас есть определённая доля здорового нарциссизма. Исследования демонстрируют, что такой нарциссизм может мотивировать людей к самосовершенствованию в жизни.

Но когда стремление к выгоде или к достижениям превращается в сильное желание внимания и одобрения, в самолюбование, то это уже выходит за рамки нормального нарциссизма. Патологический нарцисс окружающих воспринимает как продолжение себя. То есть все, с кем он взаимодействует, всегда должны быть совершенными. В личной жизни нарциссизм проявляется через цикл обесценивания и идеализации, что приводит к токсичным отношениям.

Нарцисс выбирает себе романтического партнёра с учётом того, будет ли этот партнёр подтверждать его чувство собственного достоинства. Поэтому, как правило, нарцисс не склонен узнавать много о другом человеке. Если другой человек имеет авторитетный статус и является привлекательным, то нарцисс может сильно торопить события в отношениях. Правда, обычно интерес его поверхностен, поэтому патологический нарцисс теряет интерес к отношениям обычно так же внезапно, как когда-то решил начать эти отношения.

Нарциссическое насилие может быть разным, и распознать его не всегда удаётся сразу. Это может быть газлайтинг (когда нарцисс заставляет жертву усомниться в собственной способности принять решение или осуществить какое-то действие), менталитет жертвы (нарцисс считает, что все ему должны), цикл идеализации и обесценивания. Из-за неспособности развивать длительные и полноценные отношения нарциссы в итоге 40, 50, 60 лет могут «очнуться» с ощущением потери собственной идентичности. Многие пациенты также страдают от внутренней пустоты, ощущения беспомощности.

Психология,
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