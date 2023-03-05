Нормально ли это – быть немного нарциссом: ответ учёных

Обычно нарциссом называют любого эгоистичного и эгоцентричного человека. Но не все, кто обладают подобными чертами, имеют психическое расстройство.

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Психиатр Отто Кернберг отмечает, что бывает нормальный и патологический нарциссизм. Нормальный нарциссизм - это тот, благодаря которому человек может испытывать чувство гордости за себя и за то, чего он достиг. А вот при патологическом нарциссизме человек постоянно бросается в две крайности: он либо испытывает чувство собственной неполноценности, либо считает себя лучше всех.

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В каждом из нас есть определённая доля здорового нарциссизма. Исследования демонстрируют, что такой нарциссизм может мотивировать людей к самосовершенствованию в жизни.

Но когда стремление к выгоде или к достижениям превращается в сильное желание внимания и одобрения, в самолюбование, то это уже выходит за рамки нормального нарциссизма. Патологический нарцисс окружающих воспринимает как продолжение себя. То есть все, с кем он взаимодействует, всегда должны быть совершенными. В личной жизни нарциссизм проявляется через цикл обесценивания и идеализации, что приводит к токсичным отношениям.

Нарцисс выбирает себе романтического партнёра с учётом того, будет ли этот партнёр подтверждать его чувство собственного достоинства. Поэтому, как правило, нарцисс не склонен узнавать много о другом человеке. Если другой человек имеет авторитетный статус и является привлекательным, то нарцисс может сильно торопить события в отношениях. Правда, обычно интерес его поверхностен, поэтому патологический нарцисс теряет интерес к отношениям обычно так же внезапно, как когда-то решил начать эти отношения.