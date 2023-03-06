Что ваше отношение к деньгами может сказать о вашей личности

Новое исследование показало, что хорошие люди не так сильно ценят деньги, как другие. Учёные из Колумбийского университета выяснили, что те, кто привык быть приятным для людей, меньше всего склонны экономить деньги.

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Однако при этом же очень сознательные люди больше думают о будущем и склонны откладывать деньги. Кроме того, исследователи обнаружили, что люди будут экономить больше, если у них есть чёткая цель. Они будут жертвовать удовольствиями «сейчас» ради своего будущего.