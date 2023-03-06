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18 минут назад

Что ваше отношение к деньгами может сказать о вашей личности? Ответ науки

Ferra.ru

Новое исследование показало, что хорошие люди не так сильно ценят деньги, как другие. Учёные из Колумбийского университета выяснили, что те, кто привык быть приятным для людей, меньше всего склонны экономить деньги.

Что ваше отношение к деньгами может сказать о вашей личности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Однако при этом же очень сознательные люди больше думают о будущем и склонны откладывать деньги. Кроме того, исследователи обнаружили, что люди будут экономить больше, если у них есть чёткая цель. Они будут жертвовать удовольствиями «сейчас» ради своего будущего.

Ещё один интересный вывод из экспериментов: у людей было в 3,57 раза больше шансов сэкономить, если они получали электронные письма, побуждающие их откладывать деньги тоном, соответствующим их личностным качествам.

Психология,
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