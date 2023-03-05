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29 минут назад

Психолог Голубева дала эффективные советы для борьбы с весенней тоской

Слово и Дело

Весной специалисты регулярно фиксируют случаи сезонного аффективного расстройства. О том, как побороть это состояние, рассказала психолог Екатерина Голубева.

Психолог дала эффективные советы для борьбы с весенней тоской
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, в такой период следует фильтровать информационный шум, например, устроить день без гаджетов. Кроме того, эксперт рекомендовала придерживаться «правила первого желания». Для этого необходимо осуществлять все задуманное.

Если настроение не улучшается, Голубева посоветовала вспомнить о своей важности для близких или питомцев. Также необходимо планировать свой день и придерживаться этого распорядка.

В график важно встраивать время для отдыха. Можно устроить прогулку в парке или посмотреть ролики в телефоне. В сложных ситуациях эксперт рекомендовала обращаться за помощью к компетентным психологам, передает kp.ru.

Психология,Екатерина Голубева,
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