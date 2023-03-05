Психолог дала эффективные советы для борьбы с весенней тоской

Весной специалисты регулярно фиксируют случаи сезонного аффективного расстройства. О том, как побороть это состояние, рассказала психолог Екатерина Голубева.

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По ее словам, в такой период следует фильтровать информационный шум, например, устроить день без гаджетов. Кроме того, эксперт рекомендовала придерживаться «правила первого желания». Для этого необходимо осуществлять все задуманное.

Если настроение не улучшается, Голубева посоветовала вспомнить о своей важности для близких или питомцев. Также необходимо планировать свой день и придерживаться этого распорядка.