Психолог дала рекомендации по борьбе с рутиной

Россиянам рассказали, что делать, если жизнь стала рутиной и все надоело. Рекомендациями с «ФедералПресс» поделилась психолог Наталья Наумова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если жизнь стала рутиной, значит, человек переутомился, устал. Если при этом человек чувствует упадок сил, то не лишнем было бы сходить к эндокринологу и проверить свой гормональный статус», – отметила эксперт.

Наталья Наумова рекомендовала отдохнуть, перезагрузиться и насытиться новыми эмоциями. По ее словам, в этом случае человеку нужна новизна, это может быть поездка даже куда-то недалеко, в соседний город. Также это может быть встреча с друзьями. Это могут быть и спортивные мероприятия – бассейн, СПА, термальные источники.