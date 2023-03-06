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1 час назад

Психолог дала рекомендации по борьбе с рутиной

РИА "ФедералПресс"

Россиянам рассказали, что делать, если жизнь стала рутиной и все надоело. Рекомендациями с «ФедералПресс» поделилась психолог Наталья Наумова.

Психолог дала рекомендации по борьбе с рутиной
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если жизнь стала рутиной, значит, человек переутомился, устал. Если при этом человек чувствует упадок сил, то не лишнем было бы сходить к эндокринологу и проверить свой гормональный статус», – отметила эксперт.

Наталья Наумова рекомендовала отдохнуть, перезагрузиться и насытиться новыми эмоциями. По ее словам, в этом случае человеку нужна новизна, это может быть поездка даже куда-то недалеко, в соседний город. Также это может быть встреча с друзьями. Это могут быть и спортивные мероприятия – бассейн, СПА, термальные источники.

Психолог добавила, что если у человека возникло ощущение рутинности, но эти методы не помогают, то необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Психология,Наталья Наумова,
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