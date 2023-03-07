Названа идеальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной

По словам специалиста, неравный брак — понятие во многом устаревшее. Тем не менее при создании семьи или продолжительных отношений мужчиной и женщиной разного возраста многие всё равно продолжают задумываться, что же считать в этом вопросе нормой.

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И тут прежде всего стоит учесть, что такая норма не будет универсальной во всех случаях.

Психолог Александр Шахов предложил действовать в таких вопросах методом самодиагностики. Делать это он советует, пошагово прибавляя к своему возрасту и возрасту партнёра по 10 лет.

Когда женщине 20, а мужчине 40 — это одна ситуация, в которой вряд ли могут быть проблемы, если со здоровьем всё в порядке. 40 и 60 — другая, а в 50 и 70 может сложиться уже более решительный рассинхрон, включающий не только проблемы со здоровьем, но и возрастные изменения характера. Об этом всём предлагается подумать заранее.

Сам специалист считает оптимальной разницу, когда мужчина старше подруги примерно на 5–10 лет. По его словам, мужчины обычно эмоционально взрослеют позже. Психологическая зрелость, как правило, наступает у женщин в 28–30 лет, а у мужчин — и вовсе к 32–34 годам.