"Боюсь начальника": почему мы нервничаем из-за руководителей

Взаимоотношения с руководством изначально неравные, это и служит причиной фрустрации. Часто люди пытаются заискивать с начальством, боятся или работают до выгорания, чтобы доказать свою ценность. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

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У начальника есть определенная власть над подчиненными, жесткая иерархия и возможность руководителя вляить на карьеру сотрудника делает его авторитетом. Это и вызывает страх.

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Почему мы боимся руководителей

Если человек сам по себе тревожный, то вероятность, что начальник будет вызывать негативные эмоции выше. Социальная тревожность связана с нестабильной самооценкой. Для таких людей важно мнение других, отсутствует инициатива, зато присутствует страх критики и негативной обратной связи.

Страху способствует и авторитарный стиль управления командой, когда руководитель не прислушивается к мнению сотрудников. Надо сразу осознать, что исправить другого человека практически невозможно. Да, компания в итоге проигрывает от такого стиля управления, но изменить руководители вряд ли получится. Вы же в праве выбирать, стоит ли работать с таким человеком.

Часто взрослые люди, которые выросли в дисфункциональных семьях с авторитарными или отвергающими родителями, имеют проблемы в общении с руководством. Они ставят руководителя на позицию взрослого, сами при этом остаются детьми. В таком случае человек будет нервничать перед встречей с начальником или пытаться изо всех сил заслужить его одобрение.

Кто виноват

Выявить некорректное поведение руководителя можно с помощью опроса коллег. Если они отмечают давление со стороны руководителя и токсичное управление, то проблема в начальстве. Однако коллеги могут и удивить вас совершенно иной оценкой вашего руководителя.

Все люди ведут себя по-разному, но и боятся чужих проявлений далеко не все. Поговорите с самым эмоционально-устойчивым коллегой и спросите, как он общается с начальством и как реагирует на критику. Порой более опытные сотрудники знают руководителя лучше и могут подсказать лайфхаки общения с ним. Возможно, человек говорит так, как вы не привыкли, или тестирует ваши навыки.

Что делать

Сотрудникам важно не забывать, что работодатель — человек, такой же взрослый, как и вы. Вам необязательно становиться друзьями, но и смотреть на него с позиции ребенка тоже не надо. Попробуйте сформировать профессиональные отношения — при необходимости спрашивайте совета и озвучивайте обратную связь.