7 марта — День тюльпанов

Сегодня, 7 марта, отмечается один из ярких праздников — День тюльпанов.

Фото: Новости Саратова Новости Саратова

Эти цветы являются символом любви и счастья.

Название цветка происходит от слова «тюрбан», так как бутон по своей форме напоминает этот головной убор.

На языке цветов красный тюльпан в букете означает признание в страстной любви. Желтые цветы обычно воспринимаются как «вестники разлуки», но в последнее время смысловая нагрузка поменялась в более оптимистичную трактовку: солнечные тюльпаны означают пожелание счастья.