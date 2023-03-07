7 марта — День тюльпанов

Сегодня, 7 марта, отмечается один из ярких праздников — День тюльпанов.
Эти цветы являются символом любви и счастья.
Название цветка происходит от слова «тюрбан», так как бутон по своей форме напоминает этот головной убор.
На языке цветов красный тюльпан в букете означает признание в страстной любви. Желтые цветы обычно воспринимаются как «вестники разлуки», но в последнее время смысловая нагрузка поменялась в более оптимистичную трактовку: солнечные тюльпаны означают пожелание счастья.
А вот если вам дарят белые тюльпаны, то, скорее всего, у вас просят прощения.