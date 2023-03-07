Как пережить праздники в одиночестве

Гарвардские ученые подвели итоги 85-летнего исследования и пришли к выводу, что одиночество так же опасно для здоровья, как выкуренная пачка сигарет в день. Эксперты дали несколько советов одиноким людям, как без грусти и слез пережить предстоящие праздники.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Для современного человека праздничный день — это индикатор нужности и востребованности, социальности. Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева объясняет, что чувство одиночества может нахлынуть на человека в любой момент.

— Мы можем шутить и ставить лайки, наблюдая за картинками в соцсетях, но потом вдруг ловим себя на том, что в душе зарождаются состояния обиды, зависти и даже злости на себя и на весь мир, — рассказала она.

Лучше посвятить время самому себе, нежели рассматривать чужую жизнь в социальных сетях, советует Гусева. Практикующий психолог Ольга Елисеева, в свою очередь, советует также не пытаться подавлять в себе эмоции, даже если речь о грусти.