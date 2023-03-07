Почему близкие перестают слышать друг друга

Самая частая причина недопонимания – искажение в восприятии информации.

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Люди не слышат друг друга или не хотят этого делать, из-за чего будто бы попадают в параллельные миры, полные обид и уязвленного самолюбия.

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Утонуть в эмоциях

Артему – 40, и он недавно развелся. За пять лет брака мужчина так и не понял, как обсуждать с женой серьезные темы. Когда возникал даже не самый сложный вопрос, она закатывала истерику. Конечно, он понимал, что и сам не подарок, но бесконечные упреки и обвинения били по самооценке.

После такой жизни мужчина чувствовал себя выжатым как лимон и озлобленным, а в голове был вопрос: "Да что вообще этим женщинам надо?"

В картине мира Артема его жена – источник зла и дискомфорта, махровая эгоистка, думающая только о себе. Ему можно невольно сочувствовать и порадоваться, что он избавился от тягот семейной жизни.

Однако если расширить картину мира и спросить его жену – 34-летнюю Настю – о ее видении ситуации, то выясняется много интересного. Например, в момент ссор Артема как будто подменяли: он настолько сильно злился, что на его лице проявлялись желваки.

Мужчина зацикливался на одной казавшейся ему правильной идее и что-то обсуждать и договариваться он был не готов. Из-за этого каждая ссора заканчивалась скандалом. Настя в ответ злилась, что муж ее не слышит, а лишь приказывает, как ей жить и что делать.

Оба партнера оказывались во власти аффекта. В этот момент человека поглощает сильное кратковременное эмоциональное возбуждение. Сознание сужается, происходит зацикливание на чем-то одном. Артем фиксировался на идее, как должно быть, а Настя болезненно реагировала на то, что с ней не считаются.

Естественно, у них возникала неуправляемая вспышка страха, отчаяния или гнева. Диалог в таком состоянии невозможен, личность партнера находится будто под ворохом листьев – до нее еще надо добраться. Внешне же происходит реакция в виде криков, и никто не хочет остановиться, заряжая себя эмоциями вновь и вновь.

Сломать систему

В любой беседе существует два фокуса. Первый направлен на то, чтобы услышать и понять другого. Второй – на такой же подход в ответ. В истории Артема и Насти оба партнера зациклены на том, чтобы донести свою точку зрения, поэтому не могут услышать оппонента. Из-за этого эмоции накаляются, ведь каждому кажется, что его отвергают.

Ведь если тебя даже не хотят услышать, какой смысл делиться переживаниями? Партнеры замыкаются в себе и отдаляются, постепенно сводят взаимодействие к бытовым проблемам и в конце концов переходят к общению "по-соседски".

При любом аффекте человек перестает думать. Вместо чего он автоматически отыгрывает привычную схему действий, доводя себя до апатии и изнеможения.

Шанс сохранить романтические отношения есть только в самом начале конфликта, когда эмоции только разворачиваются. В этой ситуации сила воли еще работает на полную мощность, привычную для спокойного состояния. Чтобы спасти ситуацию, нужно сделать все не так, как ждет от вас вторая половина. Это сбивает с толку втягивающего в конфликт, и он также выходит из привычной схемы поведения.

Диалог становится возможен, потому что из автоматического режима человек возвращается к живому общению.

Выйти на разговор

Вместо того, чтобы отвечать на попытки создать конфликт, можно использовать правила ненасильственного общения. Этот принцип предполагает опору на четыре компонента: потребности, чувства, наблюдения и просьбы. Артему и Насте важно, чтобы их замечали и слышали. Поняв потребности, следует понаблюдать за ситуацией. Это поможет увидеть развитие конфликта и очередность шагов, кто и что для этого делает.

Определить зачинщика, найти способы завершить ссору и отследить фон, на котором она разворачивается.

Например, наши герои каждый раз ругались при нехватке денег, а после зарплаты мирились. Просьбы должны быть короткими, будто обращаешься к ребенку. Это связано с тем, что в аффекте человеку сложно воспринимать информацию. Также важно, чтобы просьбу можно было выполнить здесь и сейчас: "услышь меня", "давай сделаем чай и попробуем обсудить этот вопрос еще раз".

Считается, что каждый несет ответственность за то, чтобы объяснить партнеру свои переживания. Ведь внешне эмоции разные люди воспринимают совершенно по-своему.

Например, Настя каждый раз испытывала ужас и отчаяние от того, что Артем ее не слышит. Для нее было бы большим удивлением узнать, что бывший муж воспринимал ее мимику как приступ ярости. И тогда партнеры сталкивались в неравной схватке: Артем обрушивал всю мощь гнева, игнорируя, что супруге и так плохо. Поэтому в начале ссоры нужно каждому сказать о своих чувствах и о том, как партнер выглядит со стороны: "Артем, я боюсь, когда ты сильно кричишь. Уже не знаю, как сделать так, чтобы ты меня услышал. Я в отчаянии, мне очень страшно".

После этих слов картинка восприятия происходящего для Артема меняется. Ему больше не нужно бороться с агрессивной женщиной. Теперь он имеет дело с испуганной супругой и собственным стыдом, что не заметил реальное положение дел сразу.

Если партнер все же не остановится и продолжит скандалить, важно проанализировать, не являются ли отношения абьюзивными. В любви люди переживают за состояние друг друга. Если же происходит привычное эмоциональное насилие, оппонент лишь пожмет плечами и продолжит проявлять агрессию.