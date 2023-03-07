Рейтинг худших подарков для женщин на 8 марта

Наверное, каждый мужчина был хотя бы раз в такой ситуации.

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Она разворачивает подарок, и вместо радости на лице – разочарование и смущение.

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Чтобы вам было проще выбрать сюрприз для любимой к Женскому дню, «ФедералПресс» подготовил обзор самых неудачных подарков для девушек на этот праздник – такие вещи лучше не дарить никому.

Дешевый букет из супермаркета

Мы не рекомендуем использовать эту опцию даже для не очень важных коллег, должностных лиц и уборщиц в подъездах. Но особенно плохо – дарить подуставшие тюльпаны в мятом полиэтилене за 150 рублей из «Спара» своей актуальной женщине. Давайте признаем – это просто неуважение и прямая декларация того, что на даме сердца вы пытаетесь сэкономить.

Альтернатива – нормальный букет из цветочного магазина. Выберите готовый в пределах 2000 рублей, если совсем не разбираетесь во флористике. Если же нет – можно попробовать составить композицию вместе с продавцом, поучаствовать в выборе упаковки и лент. Такой букет будет уникальным и точно порадует вашу даму, если она любит цветы в принципе.

Также неплохим вариантом считается растение в горшке – оно будет дольше радовать глаз и не завянет через три дня.

Нижнее белье и одежда

Это может показаться странным, но во многих исследованиях женских предпочтений в подарках такие варианты – на последних местах. Нижнее белье без примерки подобрать очень трудно, особенно мужчинам, которые редко разбираются в размерных сетках бюстгальтеров на уровне профи. В результате покупается то, что мало, велико и не сидит – а обмену и возврату такие предметы не подлежат.

С одеждой – схожая история, разве что шанс на ошибку в размере и фасоне несколько ниже. Но он все равно есть, если только ваша мадам не указала во время прогулки по торговому центру на конкретную вещь, четко выразив словами, что желает обладать ею. Размер в таком случае рекомендуем подсмотреть на похожем предмете гардероба, который она уже давно и успешно носит. И уж точно никогда не стоит покупать без примерки обувь.

Альтернатива – сертификаты в любимые салоны и магазины вашей женщины. Но если выбрали такой подарок – не скупитесь в плане суммы. На тысячу рублей из нижнего белья сейчас можно купить разве что трусы «неделька». А за одеждой можно сходить в магазин вместе, померить и выбрать то, что нужно.

Кухонная утварь и хозтовары

Еще один классический способ унизить одариваемую к 8 марта особу – презентовать ей сковородку, прихватки или набор полотенец. Если сопроводить акт дарения мерзкой шуткой про то, на какой кухне ее место – соберете комбо и, вероятно, получите громкий и качественный скандал. Так вам и надо – за черствость и плохое чувство юмора.

Некрасиво дарить партнерше товары для дома, которые будет использовать в итоге вся семья, и которые были бы приобретены и без праздничного повода. Предлагаем вместо этого придерживаться принципа «дарим то, что порадует лично ее и чем она будет пользоваться единолично». И да, это может быть даже сковородка – если ваша любимая воспринимает жарку котлет как увлекательное хобби и сама о ней попросила. Только в подобной ситуации.

Косметический набор для ванной и душа

Ушло время нежных «Давов» и «Палмоливов», укомплектованных пеной для ванн и крошечным мыльцем. Если в нулевые подобный набор в роли подарка могло оправдать отсутствие ассортимента средств гигиены – то сейчас иссякли любые адекватные причины. Не угадать с типом кожи или подарить что-то с отдушкой девушке с аллергией на них – проще простого.

Дешевая косметика редко бывает полезна в принципе, а уж подарочная, которая пылится на полках по три своих срока годности – еще опаснее. Вы же знали, что гель для душа не вечный, правда?

Альтернатива – сертификаты в адекватный магазин косметики среднего ценового сегмента, если речь идет о коллективе на работе. Желательно – не самые дешевые из имеющихся. Да, банально, но лучше, чем набор.

Позаботьтесь о том, чтобы в маркете была не только декоративная косметика, но и уходовая – не все девушки красятся.

Мягкие игрушки и сувениры

Если это не точно та самая игрушка, которая заставит ее визжать – лучше не дарить очередной пылесборник. Оправданием может также служить наличие коллекции на уровне хобби. Но если девушку свою вы знаете не очень хорошо, и восторгов при виде набивного зайца ранее не было замечено – не стоит волочить ей медведя как беспроигрышный вариант. Особенно – гигантского, и особенно – на свидание в кафе.

Альтернатива – игрушка, имеющая отношение к хобби, например, если леди коллекционирует фигурки из аниме. Сувенир, как правило, бывает хорошо воспринят только в случае, если вы привезли его из путешествия лично.

Хотите беспроигрышный вариант – дарите то, что пригодится почти всем. Например, красивую бутылку для воды, мини-термос, мультитул или качественный ежедневник.

«Женственные» инфопродукты

В XXI веке мало кто из женщин по достоинству оценит «мудроженственные» ведические вебинары и прочие обучающие курсы идеальных жен в качестве сюрприза на 8 марта. Даже если не принимать во внимание, что этот праздник задумывался как день борьбы за женские права, посыл подарка звучит некрасиво: «Вот вам инструкция, как быть для мужчин более удобными и приятными. Совершенствуйтесь ради нас!».

В наибольшей степени это относится, конечно, к тренингам на сексуальные темы. Дарить подобные инфопродукты без прямого запроса как своей девушке или жене, так и коллегам по работе будет в крайней степени нетактично. Вероятно, даже приведет к конфликту.

Альтернатива – обучение по таким темам, которые ей точно близки. Полезная серия вебинаров для повышения квалификации по работе, гайд от любимого блогера, курсы с популярной площадки онлайн-образования, которые она давно хотела, но решила отложить из-за дороговизны – это то, чему женщина точно обрадуется. Только потрудитесь заранее выяснить, чем ваша дама действительно интересуется.

Купоны на скидку

Спросите себя, тактично ли вручать человеку подарок, который он должен пойти и купить себе сам на свои деньги? Пусть и немного дешевле, чем мог бы в теории. Исключение – ситуации, когда вещь действительно очень дорогая и необходимая, а скидка существенная, и вы на сто процентов уверены, что ею воспользуются. Но такое случается крайне редко, как вы понимаете.

Альтернатива – деньги, сертификаты и прочие документы, которые можно обменять на товар или услугу без доплаты. Помните, что сертификаты на татуировки точно стоит обговорить со своей дамой перед дарением!

Парфюмерия

На этом поле простор для ошибки столь широк, что вы с трудом сможете его вообразить. Очевидно, что дешевые духи с запахом освежителя воздуха не придутся по вкусу никому – но промахнуться, купив дорогой фирменный парфюм, почти так же легко. Единственный вариант безопасного дарения духов – когда любимая женщина много лет использует одни и те же, и они как раз кончаются.

В идеале нужно ходить в магазин с украденным у дамы на время флаконом – бывает, что у одного аромата несколько разновидностей при почти одинаковой упаковке. Также хорошей альтернативой станет ароматное мыло ручной работы или набор бомбочек для ванн.

Букеты из еды

К счастью, в последние годы их популярность постепенно снижается. А ведь еще в каком-нибудь 2017 году запрещенные соцсети пестрели рекламой композиций из клубники в шоколаде, вороха конфет с печеньем, и даже из разносортных небольших колбас! Помимо того, что эта идея подарка избита частотой использования, многие девушки еще и не едят все эти сласти из масс-маркета и салями. В итоге – букет сохнет в углу, пока его не обнаружат дети или кошка.

Альтернатива – хороший и красивый торт на заказ, если ваша женщина или женщины любят сладкое. Профессиональные кондитеры позволяют клиенту выбрать не только оформление, но и начинку. Так что уточните заранее, любит она пралине, вишню или крем-чиз!

Алкоголь

Не потому, что девушки редко или мало пьют – в реальной жизни это не так. Даже если ваша мадам – поклонница дымных виски или отучилась на сомелье, социальный контекст такого подарка все равно остается зыбким. Исключение – когда дарите ее самое любимое вино и наедине. Всем будет еще более неловко, если речь идет о подарках для коллектива. 33 бутылки шампанского по числу продажниц в холдинге – представили такой набор презентов? Тут же выяснится, что кто-то не пьет игристое, кто-то – вообще, а кому-то стыдно признаваться.