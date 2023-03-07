Почему не нужно желать женщинам любви на 8 Марта

Сексолог Миллер: мужчины не должны желать женщинам любви на 8 Марта, ведь именно они должны давать это чувство

Мужчинам не стоит желать женщинам любви на 8 Марта, ведь это довольно опрометчивая история, рассказала в беседе с NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, такие пожелания часто звучат от тех, кто сам является потенциальным поклонником дамы. Следовательно, он и должен дарить ту самую любовь.