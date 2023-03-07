Почему не нужно желать женщинам любви на 8 Марта

Сексолог Миллер: мужчины не должны желать женщинам любви на 8 Марта, ведь именно они должны давать это чувство
Мужчинам не стоит желать женщинам любви на 8 Марта, ведь это довольно опрометчивая история, рассказала в беседе с NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, такие пожелания часто звучат от тех, кто сам является потенциальным поклонником дамы. Следовательно, он и должен дарить ту самую любовь.
Желать любви женщине на 8 Марта — абсолютно опрометчивая история. По незнанию, неумению, мужчины часто говорят глупости и банальности, которые выглядят таким образом — он желает счастья или любви, несмотря на то что именно он является потенциальным поклонником, которые и должен дарить эту любовь. Лучше обходить такие моменты, — заметила сексолог.
Миллер добавила, что чаще всего в такие «не чутки» ситуации попадают школьники и люди, которые не особо углубляются в тему взаимоотношений.