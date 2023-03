Деньги не помогают несчастным богачам обрести счастье

Счастье изначально несчастных людей перестает расти, когда доход превышает 100 тысяч долларов в год. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Есть два основных научных взгляда на фразу «не в деньгах счастье». Оба опровергают это утверждение.