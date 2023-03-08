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2 часа назад

Деньги не помогают несчастным богачам обрести счастье

InScience

Американские ученые математически показали, что чем больше доход, тем выше уровень счастья. Однако на уровне богатых людей с доходом более 100 тысяч долларов в год это утверждение начинает зависеть от изначального эмоционального благополучия человека.

Деньги не помогают несчастным богачам обрести счастье
Фото: InScienceInScience

Счастье изначально несчастных людей перестает расти, когда доход превышает 100 тысяч долларов в год. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Есть два основных научных взгляда на фразу «не в деньгах счастье». Оба опровергают это утверждение.

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Первый взгляд, сформулированный американскими учеными в 2010 году, утверждает, что деньги делают жизнь счастливее, но только при заработке ниже 75 тысяч долларов в год (около 5,5 млн рублей в год). Если годовой заработок превышает это значение, то «прирост счастья» прекращается. Другая теория, выдвинутая в 2021 году, утверждает, что счастье при увеличении дохода растет всегда и при любых условиях, даже при заработке более 75 тысяч долларов в год.

Теперь авторы двух противоречащих теорий объединились, чтобы найти верное решение и опровергнуть неправильные предположения. Они сконцентрировали на гипотезе о том, что доход по разному влияет на счастье изначально несчастливых и изначально счастливых людей. Ученые собирали данные через приложение Track Your Happiness. Его пользователи несколько раз в день в случайные моменты отвечали на вопросы о своем эмоциональном самочувствии.

Затем ученые сопоставили полученные данные об эмоциональном самочувствии людей и сведения об уровне дохода, чтобы найти корреляцию.В результате ученые доказали, что обе их предыдущие теории были неправильными. С одной стороны, в среднем более высокие доходы действительно связаны с постоянно растущим уровнем счастья.

С другой стороны, этот рост становится очень вариативным при доходе более 100 тысяч долларов в год (около 7,5 млн рублей в год). Он оказывается в зависимости от изначального уровня эмоционального благополучия человека. Например, наименее счастливые люди (около 20% опрошенных) не становились счастливее при росте дохода после порога в 100 тысяч долларов в год.

Счастье же изначально счастливых людей после этого порога начинает стремительно увеличиваться (практически по экспоненте). Люди из среднего диапазона эмоционального благополучия тоже становятся счастливее при росте дохода выше 100 тысяч долларов в год, но их счастье линейно относительно увеличения прибыли.«Деньги — это лишь один из многих факторов, определяющих счастье. Деньги не являются секретом счастья, но они, вероятно, могут немного помочь», — заявил Мэтью Киллингсворт из Пенсильванского университета.

Психология,
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