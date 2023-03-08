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1 час назад

Психолог Аверс рассказала, как бросить работу с максимальной выгодой

РИАМО

Психолог и предприниматель Ксения Аверс дала советы, как уйти с работы максимально выгодно для себя. Она пояснила, как это сделать грамотно, а не просто убегать «в никуда», хлопнув дверью, сообщает Общественная Служба Новостей.

Психолог рассказала, как бросить работу с максимальной выгодой
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«У вас должен быть резервный фонд минимум на 6 месяцев, чтобы продержаться на плаву. Иногда именно отсутствие накоплений удерживает многих на старой работе, и не дает двигаться вперед», — советует Аверс.

Психолог рекомендует найти альтернативу еще до ухода. Просматривать вакансии, рассылать резюме, ходить на собеседования. Аналогичная процедура и с личным делом. Необходимо заранее выбрать нишу, изучить рынок, разработать бизнес-план и сформулировать цель.

Аверс отметила, что нужно прокачивать навыки. Только так можно претендовать на более комфортное место под солнцем. Она добавила, что новой работе нужно давать тест-драйв, чтобы понять насколько она подходит. Аналогичная ситуация с собственным бизнесом — на первых порах можно взять отпуск, отгулы и пробовать свои силы в самостоятельном плавании.

Психология,
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