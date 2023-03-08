10 упражнений, которые помогут создать свою комфортную реальность и стать счастливой

Реальность в действительности прибывает к вам каждую секунду. Самое удивительное заключается в том, что вы можете изменить её.

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Реальность редко трансформируется мгновенно, на это необходимо потратить время и терпение, однако, оно того стоит!

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Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорняки. Вдруг ребёнок спросил: «Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажаем, нуждается в нашем внимании, заботе и труде?»

«Вот, внучек, благодаря своей наблюдательности ты сделал важное для себя открытие: всё ценное и значимое для человека, требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само».

Так с чего же начать? Как жить счастливо, работать на любимой работе, чувствовать себя самодостаточным и получать огромное удовольствие от отношений в своей жизни?

Будем выпалывать сорняки и взращивать иную, более счастливую реальность!

Рассказывает эксперт журнала COLADY - медицинский психолог, гипнотерапевт Лариса Устьянцева.

Учёные нейрофизиологи доказали, что наш мозг не видит разницы между вибрациями, которые создаются от проживания событий и теми, которые создаются с помощью воображения.

Чтобы изменить реальность, практикуйте визуализацию того, что вы хотите, вместе с ощущением, что это у вас уже есть.

Итак, предлагаю вашему вниманию 10 мыслительных упражнений для поднятия настроения и самооценки на каждый день.

Эти убеждения изменят не только ваше восприятие себя, но и реальности вокруг себя, приведут к гармоничному общению с миром! Важно делать эти упражнения каждый день на протяжении 2-3 месяцев.

1. Думайте о себе как о человеке, всегда добивающемся успеха (1 минута)

Для правильного выполнения упражнения важно входить в состояние успеха внутри себя. Разогнать это ощущение радости и успеха внутри до максимума, несмотря на то, что на самом деле происходит в вашей жизни.

Представить, как вы чувствуете себя, когда вам сопутствует успех и удача. Посмотреть мысленным взором, как вы одеты, как звучит вас голос, как горят глаза, как вы двигаетесь, и кто вас окружает.

Может быть, уловить вкус или тончайший запах, витающий в пространстве, будь то аромат цветов, парфюма или запах вашего свечного заводика.

У меня всегда получается всё задуманное! Я обладаю всеми ресурсами, мне сопутствует удача и успех во всех моих начинаниях.

2. Думайте о себе как о человеке, достойном любви (1 минута)

Я достойна любви, я люблю и любима! Я излучаю любовь и свечусь счастьем!

3. Думайте о себе как о привлекательном человеке (1 минута)

Я привлекательная женщина! Я люблю себя, и меня любят окружающие меня люди. Я чувствую свою внутреннюю красоту.

Почувствуйте, как вы приятны себе и посмотрите, как вы притягиваете достойных вас людей!

4. Думайте о себе как о человеке, готовом прийти на помощь другим (1 минута)

Я всегда готова откликнуться на призыв о помощи, поддержке и люди благодарны мне и отвечают мне тем же.

5. Думайте о себе как о щедром человеке (1 минута)

Психологи выяснили, что мозгу приятнее дарить подарки, чем их получать. Так порадуйте же дофамином свой мозг в течение 1 минуты. Причём щедрость может быть не только на подарки, но и на улыбки, доброе слово, поддержку.

Я щедрый человек и моё добро и щедрость возвращается ко мне от людей в самый нужный момент.

6. Думайте о себе как о человеке, способном контролировать себя (1 минута)

В любых ситуациях я владею своими чувствами. Моё спокойствие и позитивный настрой благоприятно влияют на окружающих!

7. Думайте о себе как о сильном человеке (1 минута)

Внутренняя сила – огромный внутренний ресурс. Войдите в это состояние и почувствуйте, что сила и энергия наполняет всё ваше тело.

Я сильная личность. Моя сила безгранична, она открывает передо мной все двери. Мне по плечу любая задача. Я легко и с удовольствием справляюсь.

8. Думайте о себе как о смелом человеке (1 минута)

Я преодолеваю тревогу и смело делаю шаг вперёд, открывая перед собой новый прекрасный мир, я готова ко всему новому и смело и с любопытством смотрю в будущее.

9. Думайте о себе как о дружелюбном человеке (1 минута)

Дружелюбие открывает передо мной многие двери. Я дружелюбно отношусь к людям и люди всегда рады мне!

10. Думайте о себе как об оптимисте (1 минута)

Мы получаем от жизни то, во что верим!

Я смотрю на себя и на окружение с одобрением и большим оптимизмом. Я доверяюсь вселенной и с благодарностью принимаю всё, что даёт мне жизнь. Я верю в наилучший исход событий!

Делайте каждое из этих 10 упражнений по отдельности. Уделите обдумыванию каждой мысли ровно 1 минуту.

Постарайтесь, чтобы каждая мысль осела в вашем подсознании. Глаза при этом должны быть закрыты.

Каждый вечер делайте ревизию своих мыслей. Плохие выбрасывайте в мусорное ведро, хорошие селите в сердце. Это продлит вашу жизнь и сделает ваш завтрашний день!

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