Психолог назвала три неудачных подарка на 8 Марта

Три неудачных подарка на 8 Марта назвала «Мосленте» психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ольга Заводилина. Она порекомендовала ориентироваться на вкусы человека.

Фото: Мослента Мослента

«Если вы знаете, что женщине точно не нравятся розы, не нужно дарить именно эти цветы, даже если вы большой поклонник белых роз», — пояснила эксперт.

При этом лучше не выбирать презент, который не нравится самому дарителю. «Если у вас есть неприязнь к определенному парфюму, которым пользуется женщина, то не стоит дарить именно эти духи. Она сама сможет приобрести полюбившийся аромат», — отметила Заводилина.

Отдельно психолог акцентировала внимание на передаривании подарков. Она заявила, что не стоит вручать женщине вещи, не предназначенные специально для нее. «Иначе можно попасть в неприятную для себя ситуацию», — предупредила эксперт.

Заводилина также рассказала, как сделать удачный подарок. Для этого, по ее словам, необходимо слушать подсказки от женщины, но при это учитывать свои возможности. «Да, можно, как в песне, подарить миллион алых роз. При этом остаться без дома и без работы. И такой подарок не принесет никому счастья», — заключила психолог.