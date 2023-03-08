Как в России меняется отношение к женскому возрасту

Возраст – один из главных критериев оценки женщины. Её принято осуждать и если она молодится, и даже если просто выглядит на свои года. Поэтому считается неприличным говорить о том, сколько на самом деле лет представительнице прекрасной половины человечества.

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Впрочем, технический прогресс, смена социальных устоев и увеличение продолжительности жизни потихоньку меняют и отношение к женскому возрасту. Так сможем ли мы уйти от возрастных стереотипов? И как чувствовать себя счастливой независимо от количества прожитых лет?

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Неудобные вопросы

Моей подруге Кате 36 лет. Но узнала я об этом совсем недавно и совершенно случайно. Свой возраст она тщательно скрывает.

«Мне всегда 18, – шутит подруга. – А если серьёзно, у нас как-то принято, что в мои 36 лет у меня обязательно должен быть муж, дети, карьера. А я только недавно разобралась с тем, какой мужчина мне нужен и в какой сфере я хочу развиваться».

К сожалению или к счастью, в обществе молодость воспринимается как преимущество. Это касается и работы, и личной жизни. Причём чаще требование быть молодой предъявляется именно к женщине.И если мужчина находится в отношениях с женщиной вдвое младше его, то это отмечается как достоинство мужчины. А вот если женщина связывает свою жизнь с мужчиной младше, это вызывает недоумение и осуждение, причём осуждают именно женщину.

«Когда я 20 лет назад выходила замуж за мужчину, который был на 7 лет младше меня, его все буквально жалели, – говорит Ирина. – Ему был 21 год, мне 28. То есть я по меркам того времени – взрослая женщина. За спиной у нас шептались, что он – мой последний шанс, что я его окрутила, запудрила ему мозги. Моя свекровь горячо отговаривала его от брака со мной».

Существуют негласные законы о том, до какого возраста женщина должна выйти замуж и родить ребёнка, потому что в отличие от мужчин её «часики тикают». Это отражается не только на личных, но и на профессиональных контактах.

«Когда в 30 лет я решила сменить работу, то неожиданно для себя столкнулась с дискриминацией, – рассказала знакомая Катя Корнилова. – То есть раз мне 30, я не замужем и у меня нет детей, то я непременно озабочусь этим вопросом в ближайшие год-два и убегу в декрет, подставив работодателя. Это не говорится открыто, но я считывала это на собеседованиях неоднократно».

Но сегодня ситуация постепенно меняется.

50 – это новые 40

Эйждизм (дискриминацию по возрасту – прим. ред.) диктует нам наша историческая память. Например, в 1920 х годах средняя продолжительность жизни в РСФСР не превышала 42 х лет. Неудивительно, что и женщины, и мужчины того времени уже в 30 выглядели стариками. Этому способствовали тяжёлые условия жизни и работы, а о том, чтобы заботиться о себе, своём внешнем виде большая часть населения и не думала. Да и возможностей таких не было.

А сегодня мы видим, как в свои 50 – 60 лет выглядят голливудские, да и наши актрисы, и понимаем, что 40 – это новые 30, а 50 – новые 40 и так далее.

«По мере роста уровня жизни появляются новые способы, средства и время для ухода за собой, – говорит социолог Александр Прудник. – Во-вторых, сегодня есть внешний социальный стандарт того, как должен выглядеть благополучный человек. Стремление соответствовать этому стандарту приводит к тому, что женщины выглядят моложе своих лет. Меняется социальный психологический возраст. Это естественный и очень правильный процесс. Представление о том, что в 60 лет женщина – старушка, сегодня не соответствует действительности».

Психологическая зрелость, по мнению экспертов, наступает у женщин в 28 – 30 лет.

И речь не только о внешности, но и о том, какая роль отводилась женщине 30 – 40-50 лет назад и какие возможности, в том числе для самореализации, открываются перед современными женщинами сегодня.

«Тема возраста женщины волновала человека во все времена, – отметила психолог Анна Митрофанова. – В разные исторические эпохи это могло касаться, например, времени вступления в брак, выхода на пенсию или возможности поступить в институт. Очень многое зависело от общей продолжительности жизни, от принятых в обществе семейных ценностей, а также от глобального технического прогресса, в конечном итоге позволившего женщинам не только дольше сохранять молодость и упрощать быт, но и активно развиваться в профессиональной сфере. Современный мир даёт всё больше вариантов для обучения новым профессиям и освоения новых видов работы, в том числе дистанционной. Это принципиально меняет отношение и к женщине «в возрасте», и к девочке-подростку. Возможность проявить себя, монетизировать свои знания и творческие способности теперь всё менее зависит от цифры в паспорте».

Возраст счастья

Отношение к возрасту женщины в обществе действительно постепенно меняется. Но проблема ещё и в том, что далеко не все женщины сами готовы принять свои года.

«Сегодня речь идёт не о дискриминации женщины по возрасту, а о самодискриминации, – говорит Александр Прудник. – Если мы посмотрим на отношение к своему собственному возрасту у женщин в европейских странах, например, то мы увидим, что самооценка женщин и в 60, и в 70 лет там очень высока. У нас стереотип ещё срабатывает. Можно увидеть, что женщина смущается, когда приходится обнаруживать свой возраст, при этом собеседник на это никак не реагирует. Нужно перестать носить в себе эту самодискриминацию, тогда и самооценка изменится».

Эксперты подчёркивают, что нет идеального возраста. Очень многое зависит от индивидуальных психологических особенностей женщины, здоровья, жизненного опыта, семейного окружения, наличия друзей, самореализации.