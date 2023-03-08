5 книг из школьной программы, которые стоит прочитать женщинам после 30

Возможно, именно сейчас вы найдёте в них ответы на волнующие вопросы.

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Произведения из школьной программы имеют ярлык «скучных» и «не увлекающих». При перечислении списка у многих возникает чувство хандры и внутреннего отторжения. Особенно если дело касается романов о любви, сложных семейных драм и человеческих отношений.

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Тем временем школьная классика может быть интересной, захватывающей. В ней герои и героини попадают в пикантные ситуации, авторы красочно рисуют образы, добавляют сарказм и поднимают проблемы, которые актуальны во все времена. Нежелание углубляться в повествование произведений связано с другими интересами подростков. Сложность языка и другие эпохи в романах непонятны и отталкивающи.

Попробуйте перечитать книги во взрослом возрасте. Многие женщины найдут ответы на волнующие их сейчас вопросы.

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«Анна Каренина», Лев Толстой

Споры вокруг романа не утихают до сих пор. Ещё при жизни создателя произведение имело большой успех, читатели ждали с нетерпением выхода очередной главы. Критики же холодно и порой с незаслуженными замечаниями оценивали поступки героев. Но Толстой на примере трагедии одной дворянской семьи попытался изобразить гамму противоречивых чувств, грани любви и поиски счастья.

Лев Николаевич – провокатор. Описав измену главной героини, он словно подталкивает читателя оценить нравственный облик Анны Карениной. Удержаться от склок и правда сложно. Но за внешними обстоятельствами скрывается мятущаяся душа, которая желала простого женского счастья: любить и быть любимой. Напоминает современную психологическую драму с закрученным сюжетом и ярким драматическим финалом в конце.

«Бесприданница», Александр Островский

Ещё одна трагедия женщины XIX века, желавшей обрести счастье и любовь. Быть живой и настоящей, осмелившейся пойти наперекор общественным установкам. Пьеса Островского наделала много шума в своё время и продолжает будоражить умы и сейчас.

Историю Ларисы Огудаловой можно использовать на психологических тренингах как пример смелой девушки, которая хочет вырваться из обстоятельств и дать волю своим истинным желаниям. Но с небольшой сноской. Важно правильно выбрать избранника, с которым хочешь сбежать и наслаждаться жизнью. В пьесе Островского, к сожалению, героине не повезло. Душевного порыва и истинных чувств Ларисы никто не оценил.

Трагический финал как единственное спасение, которое говорит читателям о невозможности вырваться из порочного круга общественных предрассудков.

«Гранатовый браслет», Александр Куприн

Девушкам всегда хочется быть в окружении поклонников и знать, что её возносят как богиню. Но не часто задумываются, что за каждым посланием, подарком и другими знаками внимания кроется трагедия человека. Сложность чувств и поведений в любовном треугольнике описал Куприн в своей повести. Идеальный сюжет для мелодрамы.

Безответная любовь – тема вечная и на все времена. Перечитайте в зрелом возрасте произведение, возможно, вы уже по-другому посмотрите на поведение героев или дадите им другую оценку. Тема потребительства и бесчувственности в повести может стать основной за внешним любовным сюжетом.

«Евгений Онегин», Александр Пушкин

Самое известное и цитируемое произведение из школьной программы. Сложно найти человека, который не знал бы сюжет романа в стихах о сложных перипетиях Татьяны и Евгения. Трогательные письма возлюбленных имеют многослойные смыслы.

В подростковом возрасте читатели будут жалеть отвергнутую героиню и сочувствовать её судьбе. А вот после 30, перечитав роман, можно увидеть трагизм Онегина и посочувствовать уже его душевным метаниям. Погрузитесь в историю вновь и дайте себе ответ на вопрос: «Кто же жертва в описанных Пушкиным обстоятельствах?»

«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

Закончим список мистическим романом, который сложен и многогранен. История любви занимает в нём одно из ключевых мест. Чувства Мастера и Маргариты здесь – воплощение настоящего, чистого, способного преодолеть все внешние трудности: коварства Воланда, осуждения окружающих.

Любовь сильнее смерти – главный лейтмотив произведения. За демоническими перевоплощениями героини стоит желание помочь любимому и отстоять его талант.