Как перестать сравнивать себя с другими не в свою пользу

Постоянно сравнивать себя с другими людьми неправильно. Это может привести к лишним переживаниям. Как избавиться от навязчивого сопоставления, «Вечерней Москве» рассказал психолог Илья Суслов.

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По его словам, чтобы перестать сравнивать себя с другими, нужно понять, что это занятие само по себе бессмысленно. Ведь каждый человек живет в абсолютно индивидуальных и уникальных условиях.

В этом контексте, как отмечает собеседник «ВМ», уместна аналогия с кустами томатов:

— Один куст дал урожай в десять томатов, а другой — в 20. И что мы теперь, их сравнивать будем? Нет, так просто сложилось: один, быть может, был ближе к солнцу, его больше поливали. В случае с кустами никому же в голову не придет восхвалять их или осуждать.

Все люди разные и каждый уникален по-своему, подчеркивает Суслов. Если вам все-таки очень хочется оценить свои успехи, то всегда можно воспользоваться формулой, предложенной великим психологом Зигмундом Фрейдом.

— Фрейд писал: «Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, — это тот, кто вы есть сейчас», — напомнил Суслов.