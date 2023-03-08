Как теневая сторона влияет на раскрытие женственности

Что такое «тень личности», как заблокированная часть собственного сознания влияет на жизнь, на раскрытие женственности, сексуальности и получения удовольствия от секса, рассказывает психолог и бизнес-коуч Анна Федотова.

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Так устроено, что люди — существа социальные, и с самого детства у каждого есть установки, как правильно «вписаться» в общество, страхи быть отвергнутыми и что истинные желания неправильны и аморальны. Именно тогда и формируется «тень» — бессознательная, заблокированная часть своего «Я», которая управляет поведением человека через его потребности, желания, а также взаимоотношения с социумом. «Теневой» становится та или иная форма проявления личности, когда присутствуют две и более противоположных точки зрения на одну и ту же тему.

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Впервые понятие «тень личности» как части психики человека ввел швейцарский психиатр и основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг, являющийся одним из самых уважаемых апологетов данного направления. Для начала разберемся, почему возникает теневое сознание.

Почему так происходит?

В моменты, когда по разнообразным причинам истинные проявления эмоций, ощущения своих состояний не признаются и отказываются от их проявлений, формируются теневые аспекты личности.

Простой пример: у девочки есть младший брат, который неожиданно во время совместной игры больно ее кусает. Нормальная рефлекторная реакция — ударить обидчика, но родители учат, что маленьких бить нельзя, и вообще, хорошие девочки так себя не ведут. В этот момент у девочки начинает формироваться субличность, которую она не проявляет и не признает — злая, агрессивная, умеющая постоять за себя особа. В повседневной жизни она добрая, всех любит, а братику своему сказала: «ну что ж ты такой, малыш», когда на самом деле у нее внутри все кипит.

Проблема в том, что эти скрываемые от себя и окружающих проявления, привычка подавлять первую реакцию тратят огромное количество энергии. Если все это не находит выражения вовне, то появляются блоки, зажатости в теле и органах, мышечные спазмы и другие недуги. То есть тень ещё и в теле прописывается в виде невыраженных эмоций.

Сексуальность

Рассмотрим одну из крайне табуированных, прямо базирующихся на системе двойных посланий тем — тему сексуальности, и как эта «теневая сторона» влияет на раскрытие женственности и получения удовольствия с партнером.

Казалось бы, мы живем в просвещенном 21 веке, и, с одной стороны, секс — это естественное, любимое всеми людьми удовольствие, возможность продолжения рода, но одновременно он до сих пор подвержен различным отрицаниям и искажениям. Например, каких-то четыреста лет назад, если говорить про Западную Европу, женская красота считалась преступлением и жестоко каралась инквизицией, — достаточно вспомнить массовые и повсеместные сожжения «ведьм». В более поздний период стала актуальной тема сексуального насилия над женщинами, жертв которого впоследствии также обвиняли в греховности и безнравственности, говоря «сама виновата»… Однако в то же время всегда ратовали за хорошую рождаемость в каждой из стран, так как это влияет на геополитическую и экономическую составляющую.

И как тут правильно понять, нужен секс или нет, это нормально или аморально? Это и есть система двойных посланий, в частности, тема женственности и удовольствия, которая находится в тени всего социума и в индивидуальной тени у каждой женщины.

Женственность

Состояние истинной женственности вовсе не подразумевает «глянцевый» образ гламурной, показной и кричащей сексапильности, совершенно не обязательно носить ультра-мини и бесконечно длинные волосы, когда все указывает на то, чтобы быть выбранной в качестве сексуального объекта, а не для того, чтобы самой получить удовольствие от близости. Чтобы прийти к этому осознанию, необходима работа с собой изнутри, а иногда и со специалистом, который поможет со стороны взглянуть на себя иначе и раскрыть потенциал, принять свою индивидуальность, стать легкой и раскрепощенной.

Что делать?

Женская сущность создана для радости и счастья, иначе как созидать, привносить в этот мир гармонию, любовь и новые жизни. Поэтому крайне важно вовремя почувствовать себя изнутри, ощутить свою красоту, понять свою целостность и быть в позиции мудрого правителя, принимающего свои потребности, реализовать их, давать выражать подавленную тревогу, страх, агрессию, грусть, в общем, все-все эмоции и чувства. И, наконец, стать Той Самой, манкой женщиной с блеском в глазах, легкостью в жестах, живой сексуальной энергией, воспринимающей удовольствия как норму, а не как нечто грязное и страшное. Женщиной, нашедшей контакт со своей тенью, ставшей более целостной и теперь получающей все блага жизни!