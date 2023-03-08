Психотерапевт назвал пять суровых истин, которые помогут избавиться от одиночества

В день, когда на улицах не увернуться от спешащих мужчин с букетами, а в соцсетях — от постов в духе «Мне муж купил/Любимый подарил», особенно легко почувствовать себя безнадежно одинокой. Даже если вы давно в браке. Американский сексопатолог, консультант по психическому здоровью Тодд Баратц назвал пять вещей, которые нужно понять, чтобы раз и навсегда избавиться от этого чувства.

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Вам не нужно одобрение родителей

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Люди, по мнению психолога, на протяжении всей жизни остаются детьми своих родителей. Постоянное стремление к одобрению отца или матери мешает нам чувствовать себя по-настоящему счастливыми в паре. Вместо этого мы с сомнением поглядываем на партнера и прокручиваем в голове фразу «Ты могла найти кого-нибудь получше», брошенную кем-то из родителей. Или, наоборот, годами живем в несчастливом браке, опасаясь осуждения родных.

Партнер не сделает вас счастливее, если вы несчастны сами по себе

Тодд Баратц напоминает: счастье человека — дело рук самого человека. Если за окном Мордор, на работе злые орки, а в квартире пещера Голлума, вы будете страдать независимо от того, есть у вас партнер или нет. И наоборот: любимое дело, приятный круг общения, классный интерьер и вид за окном собственной квартиры скрасят жизнь любой заядлой холостячке. А счастливые люди, как известно, притягивают всеобщее внимание и вряд ли долго пробудут в одиночестве.

Личные границы — это важно

Не пытайтесь построить отношения с человеком, который вас не уважает. Опаздывает на свидание на два часа, называет вас толстой, а вчера заявил, что борщ приготовлен не по фэн-шую? Не повторяйте десять раз одно и то же, советует эксперт. Если первое предупреждение не сработало — будьте готовы уйти.

Диснеевского принца не существует

Известная кинокомпания, как ни печально, все это время нас обманывала: белозубый красавец с лицом Тома Хиддлстона и бицепсами Генри Кавилла не прискачет за нами на алых парусах и не увезет прочь от дедлайнов и офисных совещаний. Прекратите ждать «того самого», советует эксперт, и будьте реалистами.

Нельзя избавиться от одиночества, лежа на диване