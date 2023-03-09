Психолог призвал вспоминать Фрейда, если тянет сравнивать себя с другими

Психолог Суслов призвал вспоминать совет Фрейда, если тянет сравнивать себя с другими. Очень часто в соцсетях — лавина фотографий успешных друзей, знаменитостей, да и просто незнакомых вам людей, которые добились успеха и попались в вашей ленте новостей. А следом идёт сравнение увиденного с тем, что происходит в нашей жизни. А там уже и неутешительные выводы и очередной удар по самооценке. Однако психолог Илья Суслов объяснил, почему это неправильный подход — так принижать себя на фоне других.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

По словам эксперта, жизнь в сравнении может запросто приводить к лишним переживаниям. А от стресса всегда могут появиться неприятные недуги.

Чтобы перестать сравнивать себя с другими, в первую очередь нужно закрепить, что это занятие в целом бессмысленно, если не несет ничего, кроме пустых переживаний. Дело в том, что каждый человек уникален и живёт в абсолютно индивидуальных и уникальных условиях.

«Один куст дал урожай в десять томатов, а другой — в 20. И что мы теперь, их сравнивать будем? Нет, так просто сложилось: один, быть может, был ближе к солнцу, его больше поливали. В случае с кустами никому же в голову не придёт восхвалять их или осуждать», — привёл пример эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Так что если вам всё-таки очень хочется покритиковать себя или свои успехи, то всегда можно воспользоваться формулой, которую некогда предложил великий психолог Зигмунд Фрейд, чьи идеи актуальны до сих пор.

«Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, — это тот, кто вы есть сейчас», — посоветовал когда-то великий психолог. И ведь работает.