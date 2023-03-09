Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Психолог Суслов призвал вспоминать совет Фрейда, если тянет сравнивать себя с другими

Секрет Фирмы

Психолог Суслов призвал вспоминать совет Фрейда, если тянет сравнивать себя с другими. Очень часто в соцсетях — лавина фотографий успешных друзей, знаменитостей, да и просто незнакомых вам людей, которые добились успеха и попались в вашей ленте новостей. А следом идёт сравнение увиденного с тем, что происходит в нашей жизни. А там уже и неутешительные выводы и очередной удар по самооценке. Однако психолог Илья Суслов объяснил, почему это неправильный подход — так принижать себя на фоне других.

Психолог призвал вспоминать Фрейда, если тянет сравнивать себя с другими
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам эксперта, жизнь в сравнении может запросто приводить к лишним переживаниям. А от стресса всегда могут появиться неприятные недуги.

Чтобы перестать сравнивать себя с другими, в первую очередь нужно закрепить, что это занятие в целом бессмысленно, если не несет ничего, кроме пустых переживаний. Дело в том, что каждый человек уникален и живёт в абсолютно индивидуальных и уникальных условиях.

«Один куст дал урожай в десять томатов, а другой — в 20. И что мы теперь, их сравнивать будем? Нет, так просто сложилось: один, быть может, был ближе к солнцу, его больше поливали. В случае с кустами никому же в голову не придёт восхвалять их или осуждать», — привёл пример эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Так что если вам всё-таки очень хочется покритиковать себя или свои успехи, то всегда можно воспользоваться формулой, которую некогда предложил великий психолог Зигмунд Фрейд, чьи идеи актуальны до сих пор.

«Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, — это тот, кто вы есть сейчас», — посоветовал когда-то великий психолог. И ведь работает.

А вообще известный российский психолог Михаил Лабковский в очередной раз напомнил, что над самооценкой нужно работать. Причём начинать можно в любом возрасте и уж тем более при любом уровне властности в семье.

Психология,Михаил Лабковский,Зигмунд Фрейд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий