Не вешай мне лапшу, психолог: как вычислить шарлатанов по уловкам

Спрос на услуги психологов с начала года вырос среди россиян на 20 процентов, сообщили эксперты крупного онлайн-сервиса по поиску специалистов. На фоне этого увеличилось и число предложений. Сегодня даже известные психологи стали запускать дорогостоящие марафоны, которые якобы должны изменить жизнь ее участникам. «Вечерняя Москва» разбиралась, на какие «крючки» подсаживают простых людей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сатья Дас: мужчина с огоньком

Видео дня

Сатья переживает пик популярности. Недавно во время лекции он потребовал от слушательницы заткнуться и побил даму ее же сумкой. А ведь он позиционирует себя как человек, прекрасно контролирующий эмоции. К тому же берется объяснять дамам поведение сильного пола. И вот где «крючок»: он разделяет психологию на «мужскую» и «женскую». Хотя такого разделения нет.

— Это маркетинговый прием, который использовали авторы суперпопулярной книги «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», — говорит «Вечерке» клинический психолог Михаил Хорс. — Еще одна грубая ошибка: Сатья обращается к аудитории от лица мужчин — это делает всю информацию суперсубъективной.

Трехдневный «курс» Сатьи стоит восемь тысяч рублей.

Лина Дианова: забыть этику

Лина Лина прославилась разборами «психологических профилей» известных людей. Ее видео набирают сотни тысяч просмотров. Однако многих раздражает ее «авторская» манера — снисходительность — она знает все о любом человеке, посмотрев пару видеороликов с ним. Лина, по мнению подписчиков, уничижительно отзывается о психологических травмах других людей.

— Согласно международной этике, психолог должен общаться с клиентом, как с партнером, уважая его личность. Даже к большой аудитории он обращается на равных, — поясняет Хорс.

Кстати, консультация у Лины стоит 60 тысяч рублей (55 минут). За свои онлайн-марафоны психолог берет от четырех до 15 тысяч рублей.

Инна Тлиашинова: мастер чего угодно

Инна стала суперизвестной после того, как попала в звездную тусовку. Продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров и другие расхваливали ее как могли. Тлиашинова даже академию свою создала. Правда, не может определиться с названием: то «Мастер Разборов», то «Мастер исполнения желаний». В основе «волшебных» курсов на самом деле лежит метод «семейных расстановок», который предполагает, что большинство душевных проблем коренится в истории его рода.

Автора методики, Берта Хелингера, много критиковали за антинаучность, но он выступал за индивидуальный подход к клиенту, так как семейная история у каждого своя. Тлиашинова пошла дальше и создала модель «оптового» врачевания — и обучает пользоваться ею тысячи адептов. Судя по отзывам в сети, академия Тлиашиновой все более похожа на секту: люди залезают в кредиты, рвут отношения с близкими. Курс обучения стоит 105 тысяч рублей.

Михаил Лабковский: борозды не портит

В свое время взорвал интернет методом шести правил. Мол, ты их выполняй, и все наладится. Одно из них звучит так: «Делать только то, что хочется».

— В постсоветское время правила Лабковского произвели эффект информационной бомбы, — говорит Михаил Хорс. — Поскольку воспитание в СССР было построено на чувстве долга — перед обществом, родиной, близкими, а сфера желаний подавлялась. А теперь желать стало можно. Мамы стали давать своим детям-подросткам почитать Лабковского. Однако в его книгах не говорилось, как отличать свои сиюминутные желания от глубинных потребностей. В результате молодые люди, начитавшись этих книг, начинали прогуливать школу — психолог разрешил!

Билеты на лекции стоят от полутора до пяти тысяч рублей.

Василий Шуров, врач-психиатр, психотерапевт:

— Нужно понимать, что, например, «лень и прокрастинация» могут быть связаны не только с личными волевыми качествами, но и с серьезными соматическими патологиями. Так, синдром хронической усталости (повышенной утомляемости) — один из симптомов целого ряда инфекционных, иммунных, метаболических и эндокринных нарушений. Более того, некоторые инфоцыгане уже начали напрямую заниматься «альтернативным лечением» соматических заболеваний, а это очень опасно.

Будь начеку!

Обратите внимание на рекламу услуги: если в анонсе есть обращение к «базовым» ценностям — заработать миллионы, выйти замуж за принца, добиться исполнения всех желаний — скорее всего, это составлял непрофессионал.

Причем «золотые горы» предполагается получить при минимальных душевных затратах. Настоящий психолог настраивает человека не на примитивный результат, а на глубокие изменения, которые достигаются только в процессе работы над собой.

ЦИФРЫ

Две с половиной тысячи рублей в среднем стоит сегодня индивидуальная психологическая консультация у психолога.

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ

Как найти управу на психолога-шарлатана, если обещанные его «учением» результаты не достигнуты? Не бойтесь заявлять об этом в полицию, утверждает юрист Марина Михайленко.

Составьте заявление по существу

По возможности без эмоций, но с подробным описанием фактов: в чем конкретно состояло злоупотребление доверием, перечислите по пунктам все, что вам обещали за ваши деньги, но не предоставили. Обязательно приложите квитанции и чеки о переводе денег «продавцам воздуха». Составьте текст заранее, а не в отделении полиции.

Не ждите месяц

После подачи заявления сотрудники обычно обещают провести проверку в течение 30 дней. Не ждите, звоните, задавайте вопросы о причинах задержки, если она есть, о том, какие процессуальные меры предпринимаются. Согласно статье 33 Конституции РФ, вы имеете право интересоваться ходом расследования.

Подайте ходатайство о проведении следствия