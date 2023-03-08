Не вешай мне лапшу, психолог: как вычислить шарлатанов по уловкам

Спрос на услуги психологов с начала года вырос среди россиян на 20 процентов, сообщили эксперты крупного онлайн-сервиса по поиску специалистов. На фоне этого увеличилось и число предложений. Сегодня даже известные психологи стали запускать дорогостоящие марафоны, которые якобы должны изменить жизнь ее участникам. «Вечерняя Москва» разбиралась, на какие «крючки» подсаживают простых людей.
Сатья переживает пик популярности. Недавно во время лекции он потребовал от слушательницы заткнуться и побил даму ее же сумкой. А ведь он позиционирует себя как человек, прекрасно контролирующий эмоции. К тому же берется объяснять дамам поведение сильного пола. И вот где «крючок»: он разделяет психологию на «мужскую» и «женскую». Хотя такого разделения нет.
— Это маркетинговый прием, который использовали авторы суперпопулярной книги «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», — говорит «Вечерке» клинический психолог Михаил Хорс. — Еще одна грубая ошибка: Сатья обращается к аудитории от лица мужчин — это делает всю информацию суперсубъективной.
Трехдневный «курс» Сатьи стоит восемь тысяч рублей.
Лина Лина прославилась разборами «психологических профилей» известных людей. Ее видео набирают сотни тысяч просмотров. Однако многих раздражает ее «авторская» манера — снисходительность — она знает все о любом человеке, посмотрев пару видеороликов с ним. Лина, по мнению подписчиков, уничижительно отзывается о психологических травмах других людей.
— Согласно международной этике, психолог должен общаться с клиентом, как с партнером, уважая его личность. Даже к большой аудитории он обращается на равных, — поясняет Хорс.
Кстати, консультация у Лины стоит 60 тысяч рублей (55 минут). За свои онлайн-марафоны психолог берет от четырех до 15 тысяч рублей.
Инна стала суперизвестной после того, как попала в звездную тусовку. Продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров и другие расхваливали ее как могли. Тлиашинова даже академию свою создала. Правда, не может определиться с названием: то «Мастер Разборов», то «Мастер исполнения желаний». В основе «волшебных» курсов на самом деле лежит метод «семейных расстановок», который предполагает, что большинство душевных проблем коренится в истории его рода.
Автора методики, Берта Хелингера, много критиковали за антинаучность, но он выступал за индивидуальный подход к клиенту, так как семейная история у каждого своя. Тлиашинова пошла дальше и создала модель «оптового» врачевания — и обучает пользоваться ею тысячи адептов. Судя по отзывам в сети, академия Тлиашиновой все более похожа на секту: люди залезают в кредиты, рвут отношения с близкими. Курс обучения стоит 105 тысяч рублей.
В свое время взорвал интернет методом шести правил. Мол, ты их выполняй, и все наладится. Одно из них звучит так: «Делать только то, что хочется».
— В постсоветское время правила Лабковского произвели эффект информационной бомбы, — говорит Михаил Хорс. — Поскольку воспитание в СССР было построено на чувстве долга — перед обществом, родиной, близкими, а сфера желаний подавлялась. А теперь желать стало можно. Мамы стали давать своим детям-подросткам почитать Лабковского. Однако в его книгах не говорилось, как отличать свои сиюминутные желания от глубинных потребностей. В результате молодые люди, начитавшись этих книг, начинали прогуливать школу — психолог разрешил!
Билеты на лекции стоят от полутора до пяти тысяч рублей.
Василий Шуров, врач-психиатр, психотерапевт:
— Нужно понимать, что, например, «лень и прокрастинация» могут быть связаны не только с личными волевыми качествами, но и с серьезными соматическими патологиями. Так, синдром хронической усталости (повышенной утомляемости) — один из симптомов целого ряда инфекционных, иммунных, метаболических и эндокринных нарушений. Более того, некоторые инфоцыгане уже начали напрямую заниматься «альтернативным лечением» соматических заболеваний, а это очень опасно.
Обратите внимание на рекламу услуги: если в анонсе есть обращение к «базовым» ценностям — заработать миллионы, выйти замуж за принца, добиться исполнения всех желаний — скорее всего, это составлял непрофессионал.
Причем «золотые горы» предполагается получить при минимальных душевных затратах. Настоящий психолог настраивает человека не на примитивный результат, а на глубокие изменения, которые достигаются только в процессе работы над собой.
Две с половиной тысячи рублей в среднем стоит сегодня индивидуальная психологическая консультация у психолога.
Как найти управу на психолога-шарлатана, если обещанные его «учением» результаты не достигнуты? Не бойтесь заявлять об этом в полицию, утверждает юрист Марина Михайленко.
По возможности без эмоций, но с подробным описанием фактов: в чем конкретно состояло злоупотребление доверием, перечислите по пунктам все, что вам обещали за ваши деньги, но не предоставили. Обязательно приложите квитанции и чеки о переводе денег «продавцам воздуха». Составьте текст заранее, а не в отделении полиции.
После подачи заявления сотрудники обычно обещают провести проверку в течение 30 дней. Не ждите, звоните, задавайте вопросы о причинах задержки, если она есть, о том, какие процессуальные меры предпринимаются. Согласно статье 33 Конституции РФ, вы имеете право интересоваться ходом расследования.
Привлеките знакомых юристов или юридически грамотных людей. Своевременно поданное ходатайство поможет эффективной работе полиции.