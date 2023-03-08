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1 час назад

Психолог объяснила природу бодишейминга

Мослента

Природу бодишейминга объяснила в беседе с «Мослентой» клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор Евгения Пименова. Она рассказала, откуда у людей возникают негативные чувства при виде людей с определенной структурой тела — полных или худых.

Психолог объяснила природу бодишейминга
Фото: МослентаМослента

«Во-первых, важно понимать, что любая яркая эмоциональная реакция, не связанная с направленными на нас действиями другого человека, говорит о нас самих куда больше, чем о другом. Наши эмоциональные реакции обнажают наши невротические механизмы. Мы цепляемся за другого человека чем-то своим», — объяснила она.

По ее словам, чаще всего людей цепляет то, что они не хотят видеть и отрицают в себе (например, глубинное желание расслабиться и перестать хотеть видоизменить собственное тело). Кроме того, причина может таиться и в том, что человек, испытывающий гнев, сам не может похудеть или набрать вес.

Она добавила, что негатив по отношению к полным или худым людям может проявиться из-за страха отвержения социумом, если агрессор уверен, что человек, несоответствующий принятым идеалам и не поддерживающий установленных «норм», может быть отвергнут. При таких установках получается, что любой представитель социума обязан поддерживать общепринятые взгляды и быть готов всегда их отстоять.

Пименова подчеркнула, что чем раньше человек сталкивается с такими посланиями, тем более агрессивно во взрослом возрасте он будет отстаивать эту точку зрения и «клеймить» тех, кто ей не соответствует.

Ранее фотографиями в купальнике поделилась актриса и телеведущая Екатерина Варнава. Тогда поклонники отметили ее излишнюю худобу.

Психология,Евгений Пименов,Екатерина Варнава,
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