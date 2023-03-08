Трудности перевода: как научиться распознавать язык тела

Иногда наше тело говорит за нас, демонстрируя те эмоции и чувства, которые нам хотелось бы скрыть. Как использовать язык тела, чтобы помогать себе в непростых ситуация, рассказывает психолог-консультант Ольга Кошут.

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Как понять язык тела?

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Мы не всегда можем понять истинные намерения нашего собеседника и даже не всегда способны разобраться, что мы сами ощущаем в той или иной ситуации. Это во многом связано с тем, что мы плохо знаем себя, плохо понимаем сигналы, которые подает нам наше тело, не поддерживаем контакт с ним.

К счастью, приобрести этот навык вполне реально. И овладеть им действительно важно, ведь, научившись понимать свое тело, мы сможем не только глубже узнать себя, но и лучше распознавать то, что нам невербально «говорят» собеседники.

Наблюдайте за собой, прислушивайтесь к себе. Может оказаться, что вы часто сидите сжавшись, стараясь казаться менее заметным. Или же, что вы подолгу находитесь в напряжении, замерев в самой неудобной позе, таким образом реагируя на стрессовое или неприятное событие. Или, попав в незнакомую аудиторию, начинаете тараторить, суетиться, говорить нетипичным для вас высоким голосом, таким образом демонстрируя окружающим свою неуверенность.

Научившись замечать такие моменты — не только позы, но и жесты, манеру говорить и даже дышать — вы сможете при желании изменить свои реакции и поведение, производя таким образом совсем другое впечатление на собеседников.

Следующий шаг — понимание ваших собеседников. Распознавая язык тела, вы будете видеть, что человек неуверен в себе, напряжен, что-то скрывает или же, наоборот, искренне и открыто ведет себя с вами.

Что тело другого говорит нам на своем языке?

Есть несколько сигналов, на которые стоит обращать внимание. Именно по ним можно понять то, о чем собеседник может молчать. Позы, жесты, манера разговора выдадут, комфортно ли ему, либо ситуация вызывает много напряжения.

Поза

Вряд ли переговоры или собеседование будут успешными, если человек складывает руки на груди, закидывает ногу на ногу или же садится так, чтобы между вами была преграда в виде рабочего стола. Так он дистанцируется от вас и не слишком согласен идти на контакт или принимать все ваши предложения.

Кстати, в ходе беседы ситуация может измениться. Поза из закрытой и напряженной может превратиться в открытую: руки и ноги примут более расслабленное положение, а сам собеседник пересядет или придвинется поближе. Если происходит что-то подобное, то скорее всего вам удалось установить контакт и общение станет более конструктивным, и приятным.

Однако, обращайте внимание на свою зону комфорта и зону комфорта других. Одни сразу присаживаются ближе и буквально давят на других, другие же держатся на достаточно безопасном для них расстоянии. Определите, как и где комфортно находиться вам и помните, что для других это расстояние может быть как больше, так и меньше. От того, учитывают ли собеседники этот фактор, тоже может зависеть успех их взаимодействия.

Речь и голос

Разговор, даже если он ведется на спокойных тонах, может повлиять на собеседника по-разному. Если человек волнуется, то это обязательно сказывается на манере его речи. Он начинает спешить, запинаться, ошибаться. Голос может стать прерывистым и более высоким. Это может указывать не только на волнение, но и на неуверенность в себе. Другой сигнал о том, что человек переживает и находится не в своей тарелке — слишком тихий голос. В этом случае, даже если вещи, которые говорит собеседник (или вы), дельные, воспринять их будет достаточно сложно.

А вот глубокий грудной голос — совсем другое дело. Такой может быть характерен для уверенных в себе людей или для состояния полной расслабленности и присутствия в теле. Говорить лучше медленно, четко, не тараторя, делая паузы и не заполняя их мычанием или эканием. Такой голос — голос, к которому хочется прислушаться. Большинство людей больше доверяют именно таким голосам, слушая их, они незаметно для себя расслабляются, слышать такую речь им комфортно.