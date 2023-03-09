Китайские учёные: ежедневное общение вдвое снижает риск смерти у пожилых. Хотите прожить долгую жизнь? Заводите друзей. Оказалось, люди, которые в старости продолжают активно общаться, живут намного дольше, чем те, кто доживает свои годы в уединении. Исследование учёных из Западно-китайской больницы при Сычуаньском университете опубликовал Journal of Epidemiology & Community Health.

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Учёные пять лет наблюдали за пожилыми людьми старше 80 лет, часть из которых много общались, а другие вели затворническую жизнь. Результаты их ошеломили. Оказалось, что риск умереть в ближайшие пять лет у общительных стариков более чем вдвое ниже, чем у их одиноких сверстников.

Каждый пятый участник исследования, который жил в социальной изоляции, умер в течение пяти лет. Из 14 человек, которые каждый день с кем-то общались, за это время умер только один. Смертность была ниже даже среди тех, кто говорил с людьми хотя бы изредка.

Учёные пока не нашли однозначного ответа, почему дружба так влияет на продолжительность жизни. Они предположили, что дело сразу в нескольких факторах: наличие большого количества друзей стимулирует более здоровое поведение, повышает физическую активность и помогает снижать стресс.

Не радует одно: чем старше человек, тем меньше возможностей для общения у него становится. Учёные считают, что нужно делать всё возможное, чтобы люди не оказывались в социальной изоляции в преклонном возрасте.