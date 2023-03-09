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2 часа назад

«Как дела?»: Нужно ли отвечать на сообщения бывшего и как это делать

WomanHit.ru

В некоторых ситуация от общения стоит отказаться полностью.

Нужно ли отвечать на сообщения бывшего и как это делать
Фото: WomanhitWomanhit

Точки над i расставлены, отношения закончились, у каждого из партнеров началась своя жизнь. Кажется, страсти уже улеглись, но неожиданно в одном из мессенджеров приходит сообщение от бывшего избранника. Эмоции в этот момент сдержать сложно: сердце пропускает удар, а в голове десяток мыслей. Отвечать ли тому, кого так любила? Проигнорировать его?

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Игнорировать

Этот совет подойдет тем, кто расстался на тяжелой ноте и точно не собирался оставаться друзьями. Если отношения были абъюзивными, вы чувствовали себя ужасно, а теперь токсичный экс решил узнать, как у вас дела, то не стоит радовать его ответом. Да, смайлик тоже считается. И ответ через сутки — все равно ответ. Идеальный вариант — заблокировать возможность бывшему писать вам: тот, кто обижал в отношениях, вряд ли станет другим человеком.

Понять, зачем

Иная ситуация, если расставание произошло легко и спокойно, вы не остались приятелями, но вспоминаете о бывшем избраннике с теплом, то можно быть дружелюбной и выяснить причину. А их может быть множество — от желания вернуть вас до банальной скуки.

Ответить на «Как дела?» можно дружелюбно и отстраненно. Не устраивайте из общения ярмарку тщеславия, стараясь продемонстрировать, как хорошо вам после разрыва или как вы рады, что экс не в состоянии забыть этот роман. Скажите честно, что у вас все в порядке, но не вдавайтесь в подробности.

Скорее всего, такое дистанцирование заставит мужчину честно написать, почему он неожиданно вспомнил о вас. Может, экс признается, что наткнулся на вас в социальной сети и почувствовал ностальгию, а может, он просто нуждается в поддержке.

Он пьян

Это отдельная категория сообщений. Скорее всего, бывший избранник вспомнил о вас, как о возможном варианте продолжения вечера. Отвечать ли на такие сообщения, решать вам, но психологи рекомендуют не тратить свое время попусту и не создавать заново связь, которую вы по каким-то причинам разорвали.

Скорее всего, на следующее утро сам бывший возлюбленный будет благодарен вам за молчание, ведь оно помогло ему избежать неловкой ситуации.

Психология,
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