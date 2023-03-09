Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Психотерапевт Файнзильберг раскрыл три правила счастливой жизни

Вечерняя Москва

Как привести свой внутренний мир в порядок, рассказал врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Психотерапевт раскрыл три правила счастливой жизни
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт посоветовал реже читать новости, чтобы минимизировать количество негативной информации. Та информационная прослойка, которая сегодня запускается каждое утро, крайне плохо влияет на людей.

Также необходимо комбинировать отдых и работу. Часть отдыха должна обязательно проходить на природе и с минимальными физическими нагрузками, которые приносят чувство удовольствия.

Нужно не забывать уделять внимание семье и друзьям. Это поможет привести жизнь в нормальное русло и забыть о негативных мыслях, передает «Радио 1».

При этом психотерапевт Михаил Кумов подчеркнул, что для достижения хорошего настроения необходимо добавить в жизнь активности и общения, передает «360».

Психотерапевт Андрей Курпатов объяснил, в чем заключается смысл жизни человека. Специалист видит его во внутренней цельности.

Эксперт утверждает, что человек не принимает решение о собственной жизни. Смысл существования, который становится итогом сложного процесса биологической эволюции, теряется в связи с этим.

Психология,Владимир Файнзильберг,Андрей Курпатов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий