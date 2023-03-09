Психотерапевт раскрыл три правила счастливой жизни

Как привести свой внутренний мир в порядок, рассказал врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт посоветовал реже читать новости, чтобы минимизировать количество негативной информации. Та информационная прослойка, которая сегодня запускается каждое утро, крайне плохо влияет на людей.

Также необходимо комбинировать отдых и работу. Часть отдыха должна обязательно проходить на природе и с минимальными физическими нагрузками, которые приносят чувство удовольствия.

Нужно не забывать уделять внимание семье и друзьям. Это поможет привести жизнь в нормальное русло и забыть о негативных мыслях, передает «Радио 1».

При этом психотерапевт Михаил Кумов подчеркнул, что для достижения хорошего настроения необходимо добавить в жизнь активности и общения, передает «360».

Психотерапевт Андрей Курпатов объяснил, в чем заключается смысл жизни человека. Специалист видит его во внутренней цельности.