Как забыть бывшего: эффективные методы психолога

Пережить расставание может быть непросто. Независимо от того, кто в вашей паре был инициатором разрыва, скорее всего, расставаясь, вы испытываете боль, с которой бывает нелегко справиться. "Рамблер" расскажет о том, как забыть бывшего быстрее и начать жить комфортно без воспоминаний.

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Когда дело доходит до романтических расставаний, нет ничего необычного в том, чтобы чувствовать печаль, гнев и стыд. Но эти эмоции могут привести к бессоннице, ослаблению иммунитета, «синдрому разбитого сердца» и депрессии.

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Поскольку отношения и характеры у всех разные, люди реагируют по-разному. Вот почему так сложно найти уникальное «лекарство» от сердечной боли. Но, хотя это может быть непросто, есть советы и приемы, которым доверяют профессионалы.

Что показало исследование любви

Этот вопрос был в центре внимания исследования, проведенного Сандрой Дж. Е. Лангеслаг и Мишель Санчес из Университета Миссури в США. Они решили, что, поскольку непрекращающееся чувство любви к бывшему партнеру может сделать расставание таким разрушительным, может быть полезно попытаться уменьшить интенсивность этих чувств. Другими словами, они попытались выяснить, как разлюбить человека.

Исследователи опирались на предыдущую работу, которая относится к «использованию поведенческих или когнитивных стратегий для изменения интенсивности текущих чувств романтической любви».

Они сосредоточились на трех широко известных стратегиях регулирования эмоций, которые могут помочь уменьшить чувство любви к бывшему партнеру и, таким образом, меньше переживать из-за расставания:

Отрицательная переоценка бывшего партнера. Напоминайте себе о негативных качествах вашего бывшего.

Переоценка любовных чувств. Говорите себе, что это нормально продолжать любить своего бывшего партнера и принимать свои чувства без осуждения.

Отвлечение. Занимайтесь чем-нибудь, например просмотром фильма или играми, чтобы отвлечься от расставания.

Психологи хотели посмотреть, могут ли эти стратегии регулирования изменить: 1) чувство любви к бывшему партнеру; 2) валентность эмоции (положительность или отрицательность чувства); и 3) мотивированное внимание к партнеру (внимание к эмоционально значимым стимулам).

Участникам исследования, которые недавно расстались с любимыми, предоставили цифровые фотографии своих бывших, на которых они были изображены в различных не интимных ситуациях и с разными выражениями лица. Эти изображения, по сути, имитировали напоминания об их бывших в реальной жизни участников, например, когда они видят своих бывших на улице или в социальных сетях.

Затем исследователи разделили участников на четыре группы: группа негативной переоценки; группа переоценки любви; отвлекающая группа; и контрольная группа. Участники просмотрели свою партию фотографий своих бывших четыре раза. В промежутках между просмотром каждого изображения им было предложено использовать одну из трех стратегий, чтобы уменьшить чувство любви, а затем оценить, насколько они «влюблены» и насколько в целом позитивно или негативно они себя чувствовали. Тем временем записывалась их электроэнцефалограмма (т. е. электрическая активность мозга). Контрольной группе было сказано не думать ни о чем конкретном. Вот что обнаружили исследователи:

Негативная переоценка уменьшила любовные чувства и заставила участников чувствовать себя более неприятно.

Переоценка любви не изменила чувства влюбленных или приятных/неприятных участников.

Отвлечение не изменило любовных чувств, но заставило участников чувствовать себя более приятно.

Эти результаты показывают, что в случае романтического разрыва негативная переоценка является эффективной стратегией уменьшения чувства любви к бывшему партнеру. И хотя негативная переоценка заставила участников чувствовать себя более негативно в данный момент, краткосрочная боль может стоить долгосрочной выгоды, если она помогает забыть бывшего. Между тем, отвлечение оказалось полезной стратегией, позволяющей чувствовать себя более позитивно.

Кроме того, все три рассматриваемые стратегии снижали мотивированное внимание испытуемых к бывшему партнеру по результатам электроэнцефалограмм. Исследователи утверждают, что это значительное снижение мотивированного внимания к бывшему может сделать взаимодействие с экс-партнером или напоминание о нем менее расстраивающим.

Итак, одним из самых эффективных методов, позволяющих забыть бывшего, может считаться переоценка отношений или стратегия «сними розовые очки».

Снять розовые очки

После расставания мозг стремится идеализировать отношения, подтирая негативный опыт. Мы начисто забываниям ссоры и скандалы, но зато постоянно думаем о редких минутах счастья, вспоминая, как бывало хорошо в объятиях экс-партнера.

Подумайте об отношениях и о том, какие они были на самом деле. Сопротивляйтесь распространенной тенденции идеализировать отношения.

Один из способов подумать — составить список аспектов, которые вас не устраивали в отношениях. К концу списка вы, возможно, поймете, что разлука была к лучшему.

Американские психологи Карен Вайнштейн Майкл Зентман видели немало пациентов, переживающих разрыв. Они дают советы о том, как помочь себе забыть своего когда-то любимого партнера быстрее. Переоценка отношений - один из главных их советов, но есть и другие:

Обсуждайте это

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Психологи утверждают, что лучшее, что может сделать человек, — это поговорить о своих чувствах по поводу потери с друзьями и другими близкими. Поужинайте с близким другом, который готов выслушать вас и посмотрите, к чему вас приведет разговор. Вы можете даже узнать что-то о себе.

Старайтесь не отыгрываться

Определите все свои чувства, особенно импульсивные, темные и злые, но старайтесь не реагировать на них. Отыгрывание может включать в себя поведение, варьирующееся от чрезмерного употребления алкоголя, переедания, покупок до навязчивых текстовых сообщений бывшему или беспорядочной интимной жизни.

И хотя импульсивная стрижка каре после расставания может показаться исцеляющим, желание его сделать говорит о том, что вам следует подождать.

«Не рекомендуется даже вносить кардинальные изменения в свой внешний вид, такие как радикально новая стрижка, цвет волос или татуировка. Когда вы почувствуете себя более стабильно, у вас будет время для нового образа», — рекомендует доктор Вайнштейн.

Записывайте мысли

Личный дневник может быть полезен для некоторых людей. Психологи рекомендуют записывать свои мысли в личный дневник, а не в соцсети, потому как посты на всеобщее обозрение могут накалить ситуацию еще больше и о бывшем вы точно забудете не скоро.

Конечно, может быть приятно, когда группа людей в комментариях ругает вашего экс-возлюбленного, но в конечном итоге это не будет способствовать исцелению».

Так что отложите смартфон и возьмите тетрадку. В конце концов, это будет намного лучше для вашего психического здоровья.

Отвлекайтесь на себя

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