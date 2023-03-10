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4 часа назад

Эксперт рассказала, как избежать импульсивных покупок в супермаркете

Москва24иещё 1

Избежать импульсивных покупок в супермаркете можно с помощью нескольких правил: не ходить в магазин голодным, пользоваться кассой самообслуживания и следовать списку необходимых продуктов. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Как избежать импульсивных покупок в супермаркете
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт пояснила, что при виде и запахе еды начинается слюноотделение. При голоде процесс усиливается десятикратно, из-за чего возникает желание положить в корзину больше продуктов.

"Основное правило – голодным в магазин ходить не нужно. Легкий перекус гарантирует вам экономию бюджета", – рассказала Ольга Панова.

Второе правило – перед походом составлять список покупок, за счет этого можно сэкономить 30% бюджета, обратила внимание специалист. Также нутрициолог посоветовала пользоваться корзиной вместо тележки. Так как ее нужно брать в руки, нести большую тяжесть просто не захочется.

"Это психологически будет уменьшать то количество продуктов, которое вы наберете. Большую тележку на колесиках всегда хочется заполнить", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, не стоит брать продукты, которые стоят в первом ряду, потому что у них истекает срок годности. Также лучше всего пользоваться кассой самообслуживания. Как правило, рядом с ними нет акционных товаров, и у покупателя не будет соблазна взять что-то лишнее, заключила Панова.

Ранее нутрициолог Юлия Воистинных объяснила, как гаджеты влияют на питание и вес. По словам специалиста, если во время еды отвлекаться на телефон или телевизор, можно пропустить момент насыщения и переесть.

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