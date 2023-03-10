Перечислены неочевидные признаки ненадежных друзей

Ненадежного друга могут выдать некоторые особенности его поведения, на которые обратили внимание пользователи Reddit. Неочевидные признаки человека, которому, возможно, не стоит так сильно доверять, они перечислили в разделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам одного из пользователей форума, поведение в супермаркете может многое рассказать о личности человека. Он посоветовал остерегаться людей, которые берут продукты из отдела заморозки, передумывают их покупать и оставляют в теплом месте, не возвращая назад.

Ничто не мешает им положить продукт назад в холодильник или морозилку, но они делают сознательный выбор оставить рыбу, сырое мясо, молоко или мороженое портиться в тепле, — IdespiseGACHAgames, пользователь Reddit.

Кроме того, комментаторы просят обращать внимание на то, что и как говорит человек о других людях.

Они говорят, что вы не правы, расстраиваясь из-за их дурного поведения, — Practical_Internal86, пользователь Reddit.

Моя бывшая растеряла всех друзей. Она заводила новых и снова сжигала мосты. А еще она сплетничала и говорила гадости за спиной у всех, кого знала, включая меня, — RingtailRush, пользователь Reddit.

В одном из самых популярных комментариев таким людям дали очень короткую, но емкую характеристику.