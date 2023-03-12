Откуда берется чувство вины, и как от него избавиться: простые советы

Каждому из нас знакомо чувство вины. Мы испытываем его, если обидели или подвели кого-то. Однако некоторых людей чувство вины одолевает постоянно, даже если они не сделали ничего плохого. Психологи предупреждают, что это может быть плохим признаком. Как отличить невротическое чувство вины и что помогает от него избавиться — в материале «Ленты.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Это не норма

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Здоровое чувство вины в первую очередь связано с ответственностью. Оно может возникнуть, например, в ситуации выбора, когда затронуты чужие интересы, либо если вы нарушили договоренности или причинили вред другому человеку. Как правило избавиться от такого чувства вины позволяют обычные извинения перед пострадавшей стороной или попытка исправить ситуацию ситуацию.

В то же время надо отметить, что полное отсутствие чувства вины — это скорее патология, которая наблюдается у людей с асоциальными расстройствами личности, психопатией и социопатией, а также рядом других расстройств психики. Но не стоит радоваться, если вина гложет вас постоянно. Переизбыток чего-то может быть так же вреден, как и недостаток.

Россиянам чувство вины присуще до такой степени, что некоторые считают его чуть ли не национальной чертой характера. Она свойственна миллионам русскоговорящих людей, которые росли на произведениях Достоевского, Толстого и Чехова, объясняет социальный психолог, профессор Колумбийского университета (США) Светлана Комиссарук в разговоре с «Лентой.ру». И, главное, вина преследует людей с русской ментальностью везде, где бы они ни находились. А формируется она, как и другие особенности нашей психики, с детства.

В принципе, чувство вины формируется в любом человеческом обществе, потому что оно объясняет нам, что хорошо, а что плохо. Если бы детям не прививали чувство вины и не поясняли, что есть хорошие поступки, а есть плохие, то наше общество было бы джунглями. Тем-то мы и отличаемся от животного мира, что в человеческом обществе есть общее понимание, как правильно и как неправильно поступать, как следует себя вести

Светлана Комиссарук – социальный психолог

Выделяют невротическое и экзистенциальное чувство вины. Невротическое чаще возникает у гиперответственных людей, которые неадекватно оценивают свои силы и слишком много на себя берут. Человек, который испытывает такое чувство вины, постоянно осторожничает, боится кого-то обидеть, переживает о других и предпочитает умалчивать о своих собственных желаниях.

Вот несколько признаков невротического чувства вины:

Признаки чувства вины

— вам постоянно кажется, что вы побеспокоили или расстроили других;

— вы ловите себя на мысли, что могли сделать что-то лучше;

— вы жалеете, что не сделали чего-то;

— за плохое настроение окружающих вы корите в первую очередь себя;

— вы часто используете такие фразы, как «должен был» и «мог бы»;

— одна маленькая вещь, которая пошла не по плану, заставляет вас весь день интенсивно критиковать себя;

— вы верите, что если дела идут плохо, вам надо было сделать или сказать что-то иначе.

Проблема в том, что если этим чувством вины злоупотреблять, оно становится хроническим, вот тогда это уже не очень хорошо. Тогда мы все время чувствуем себя виноватыми — нам кажется, что кто-то нас постоянно судит, что кто-то нас измеряет линейкой, и мы зачастую недотягиваем до стандартов и образцов. Это такое хроническое ощущение: я недотягиваю, недоделываю, недодаю, недосматриваю, что я «недо»...Такое постоянное чувство вины, конечно, отравляет существование, оно непродуктивно

Светлана Комиссарук – социальный психолог

Экзистенциальная вина возникает у людей, которые считают, что предают какие-то свои принципы, не достигли чего-то в жизни, не реализовали весь свой потенциал. Иными словами, чувствуют вину перед обществом, собой или даже богом. Такое чувство само по себе не является невротическим, но может стать таковым, если его в должной мере не проработать. При этом иногда экзистенциальная вина может стать стимулом для улучшения самооценки и жизни в целом. Специалисты считают, что избавиться от такой вины можно только приняв ее. Главное — не доводить до невроза.

Как чувство вины связано с детскими травмами

Как объясняет кризисный психолог Наталия Скуратовская, такая вина чаще всего происходит из травм, полученных в детском возрасте.

Одна из самых частых причин — манипуляции. Родитель может сказать ребенку:

«Я готовил тебе весь вечер, а ты не хочешь есть». Ребенком это будет воспринято как «Ты виноват в том, что я потратил весь вечер на приготовление пищи». Некоторые давят на чувство вины напрямую и говорят детям: «Если бы ты любил меня, ты бы вел себя иначе».

Кроме того, на ребенка могут сильно повлиять ссоры родителей, поскольку лет до восьми дети считают, будто все плохое случается именно из-за них.

Невротическая вина лучше всего описывается словами: «Я виноват во всем, что бы ни случилось». Это инфантильное чувство, которое часто является следствием определенных травм, полученных в детстве, — например, в результате деструктивной стратегии воспитания. Родители или педагоги вменяли ребенку в вину все подряд, в том числе собственные неудачи, поддерживали в нем ощущение его «плохости». Во взрослом возрасте такие травмированные люди легко принимают вину на себя, погружаются в нее без рефлексии

Наталия Скуратовская – кризисный психолог

Невротическое чувство вины возникает и в том случае, когда родители, например, заставляют ребенка чистить зубы или насильно одевают перед выходом из дома, подавляя при этом его реакцию. Ребенок в ответ чувствует злость, плачет и кричит, чтобы обозначить свои границы, а родители говорят ему, что он плохой, перекладывая на ребенка ответственность за собственное раздражение.

Чувство вины детям навязывают не только родители, но и общество. Кого хоть раз перед всем классом не ругали учителя за помарки в тетради или плохое поведение? Однако если наказывать ребенка за проступки публичным осуждением, то он может вырасти сильно озабоченным мнением окружающих. Ему захочется быть хорошим для всех, он постоянно будет искать одобрения и спрашивать совета.

50 оттенков вины

Все мы разные, и гложет нас разное. Что для одного — всего лишь пустяки и дело житейское, то для другого — едва ли не проблема всей жизни. От характера и заморочек конкретного человека напрямую зависит и чувство вины, которое его гложет.

Так какие типы чувства вины существуют?

1. Сексуальная вина. Тема секса до сих пор табуирована в российском обществе, а интерес к половому воспитанию порицается и даже считается греховным. Такую вину чаще прививают девочкам, осуждая их за интерес к романтическим отношениям или за попытки поговорить на интимные темы в юности или подростковом возрасте. Родители же могут давать им такие установки, как «Я не хочу, чтобы мою дочь называли шлюхой», «Если ты забеременеешь, я выгоню тебя из дома».

Девочке также могут навязывать вину за ее внешнюю сексуальную привлекательность, потерю девственности или за случайный секс, связь с большим количеством партнеров, нежелательную беременность или даже порноместь. Это является частью большой проблемы — виктимблейминга. Часто пережившие насилие девушки считают, что сами виноваты в произошедшем и как-то спровоцировали насильника, хотя в действительности ответственность всегда лежит на агрессоре.

2. Религиозная вина. Христиане часто ощущают вину перед богом за свои грехи, однако, по словам психолога Александра Ткаченко, это не является «конечной точкой духовного делания». Он подчеркивает, что при осознании такой вины можно, например, помолиться, а лучше — сотворить добро, чтобы искупить грехи и встать на путь истинный. «Ведь что такое чувство вины? Это агрессия, развернутая на самого себя. Я сделал что-то не так, как должен, и теперь я чувствую себя виноватым», — говорит Ткаченко.

Если же испытывать вину постоянно, то с психологической точки зрения человек будет себя разрушать. Но даже в христианстве вина дается не для самоистязаний, а для того, чтобы жить праведно и честно.

На мой взгляд, чтобы принести богу настоящее покаяние, нужно сначала внутри себя признать себя согрешившим, сказать себе: да, я это сделал, и мне это отвратительно, я больше не хочу так поступать, я прошу прощения у тех, кого я повредил, и у тебя, Господи. Нужно найти себя внутри себя — вот того, которого ты упорно не хочешь принимать

Александр Ткаченко – психолог

3. Вина из-за потери близких. Когда кто-то умирает, это всегда трагедия. Люди, потерявшие близких, часто считают, что могли это предотвратить. Они думают: «Я мог что-то сделать», «Я мог не уходить на работу, а побыть рядом», «Я мог уделять больше внимания», «Я говорил обидные слова, но мы больше не общались». Острее всего это состояние проявляется в случае суицида близкого человека.

Как объясняет психолог Наталья Ничипорова, таким образом психика пытается вернуть нам контроль над ситуацией, хотя на самом деле люди не могут изменить прошлое. По словам психолога Александры Арюковой, факт смерти надо принять, пережить боль потери, перестроить жизнь после смерти близкого и двигаться дальше.

Люди зачастую боятся, что если эмоциональная связь ослабеет и переживания утихнут, то это приведет к предательству и оскорблению памяти умершего, однако это не так. Новое отношение к усопшему не подразумевает забвения или отсутствия эмоций, оно лишь перестраивает их таким образом, чтобы человек смог продолжать жить и вступать в новые отношения. Прежние отношения могут быть очень значимыми, но они не должны препятствовать новым

Александра Арюкова – психолог

Иногда несколько типов сливаются в один. В этом случае можно говорить о самонакладывающемся чувстве вины. Те, кто его испытывает, начинают неосознанно себя наказывать. Для этого люди могут:

— наказывать себя едой, постоянно переедая или, наоборот, недоедая;

— наносить себе физические повреждения, начиная с раскусывания губ до крови и заканчивая более серьезными увечьями;

— работать или заниматься спортом буквально до изнеможения;

— сознательно отказываться от любых возможностей улучшения собственной жизни;

— вступать в токсичные отношения.

Дело не в тебе

Сама по себе вина — адекватное чувство, которое помогает нам адаптироваться в социуме, но вина невротическая корректирует наше поведение во вред личности. Люди с таким чувством вины могут игнорировать свои потребности, чтобы закрыть чужие. Зачастую они оказываются совершенно неспособны защищать свои границы, когда ими открыто манипулируют. При такие люди могут даже не понимать, что с ними не так, и продолжать чувствовать себя виноватыми. Им проще искать причину всех бед в себе, все глубже и глубже увязая в этом болоте, чем пытаться решить проблему.

Зачастую «виноватые» начинают использовать собственное извращенное чувство вины для защиты и оправдания. Логика здесь такая: я и так себя ругаю, потому что я повсюду виноват, так что другие так делать не должны, ведь меня и плохим-то назвать не за что — я уже сам это про себя сказал, меня и так терзают муки совести. Соответственно, любая критика таким человеком будет воспринята крайне болезненно.

Со временем страдающие от невротического чувства вины люди могут и вовсе впасть в депрессию. Подспудно у них зачастую развивается тревожность, бессонница, психосоматические проявления и панические атаки. Кроме того, у «виноватых» высок риск злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами — так они пытаются отгородиться от всего мира, чтобы никто ни в чем не упрекал.

Как избавиться от чувства вины?

Безусловно, невротическое чувство вины, как и любое психическое отклонение, требует терапии. Чтобы понять, является ли ваше чувство вины здоровым или саморазрушительным, британский профессор психологии Дэвид Бернс советует задать себе некоторые вопросы.

1. Сделал ли я что-то плохое, несправедливое, нанес обиду сознательно и намеренно? Или я необоснованно требую от себя быть совершенным, всезнающим или всемогущим?

2. Обзываю ли я себя из-за этого плохим или гадким человеком? Содержат ли мои мысли другие когнитивные искажения — такие как преувеличение, сверхобобщение и так далее?

3. Реалистично ли мое сожаление или раскаяние? Вытекает ли оно из эмпатического осознания негативных последствий моих действий? Адекватны ли интенсивность и продолжительность моей болезненной эмоциональной реакции масштабам совершенного поступка?

4. Готов ли я извлечь урок из своей ошибки? Что я делаю для этого? Думаю ли, как исправить сложившуюся ситуацию, или ною, прокручивая в мыслях произошедшее? А может, неоправданно наказываю себя?

Если вы пришли к выводу, что ваша вина невротическая, то стоит в первую очередь признать: это действительно проблема. Ведь, как мы знаем, признание проблемы — первый шаг на пути к исцелению. Затем психологи рекомендуют определить источник вины. Зачастую невротическую вину в нас формируют взрослые. Задумайтесь, кто был таким взрослым для вас? Что он вам говорил? На какие рычаги давил?

В поисках источника вины можно попробовать подробно расписать на бумаге свое поведение, чтобы выделить ситуации и ошибки, в которых вы видите свою вину, а затем предельно честно ответить на два вопроса: что зависело именно от вас и на что вы точно не могли повлиять? Этот метод поможет вам осознать, что, помимо тех ошибок, вина за которые прямо или косвенно лежит на вас, есть обстоятельства непреодолимой силы — их не в силах изменить никто.

Мир не идеален, и мы не можем быть всегда идеальными во всем. Право на ошибку есть у каждого, и надо научиться давать это право себе. Ведь любая ошибка может стать ценным уроком, говорит экзистенциальный психотерапевт Светлана Кривцова.

Нам приходится жить с ошибками, не только учась на них, но и понимая, что мы не застрахованы от них и в будущем. Это позволяет принимать себя несовершенным и относиться к себе лучше, по-дружески. Не носить вину в себе, а идти с ней к тому, кто поможет нам в ней разобраться. Для кого-то это священник, для кого-то — психотерапевт или хороший друг. А часто таким добрым помощником может быть собственная совесть

Светлана Кривцова – экзистенциальный психотерапевт