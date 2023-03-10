Как и зачем рассказывать партнеру об измене

Готовы ли вы подвергнуть своего любимого человека этому испытанию?
Измены в большинстве случаев трактуются нами как нечто негативное. Сам факт измены способен разрушить отношения и сложно понять, рассказывать о ней или нет. Клинический психолог Евгения Пименова рассказала изданию «Страсти» про пять аспектов, которые следует учесть, если предательство уже произошло.
Первое, если ваш партнер уже знает об измене, то с высокой вероятностью это приводит к потере близости и доверия. Безусловно, некоторым парам удается преодолеть кризис и сохранять отношения. Однако для этого нужно обладать осознанностью и заинтересованностью в этом обоим партнерам.
Второе. Некоторые люди, испытывающие после измены сильнейшие муки совести, пытаясь с ними совладать, переносят ответственность на своего партнера, рассказывая ему об измене. Таким образом, желая облегчить свое сердце, делают больно другому.
Третье — вы должны быть готовы к тому, что партнер может никогда не простить вам измену. Обнаруженное предательство может разрушить отношения навсегда. Также реакция партнера во многом определяется особенностями его личности, уровнем доверия к вам и самооценкой.
«Для некоторых людей факт измены может стать разрушительным, стать серьезной психологической травмой. И тогда вопрос, готовы ли вы подвергнуть своего любимого человека этому испытанию?», — объясняет психолог.
Четвертый аспект заключается в том, что даже если вам кажется, что вы никак не выдаете себя и в измене вас невозможно уличить, в ваших отношениях все равно произойдут перемены. Проявится напряжение, ваша тревожность может повышаться из-за страха того, что партнер все узнает. Такие микромоменты будут считываться вашим партнером. Он может просто чувствовать, что с отношениями что-то не так, что-то изменилось и насторожится. Поэтому важно проработать тему измены наедине с собой или со специалистом.
И последнее, пятое, что стоит знать, — иногда, желая уведомить партнера об измене, мы хотим неосознанно причинить ему боль за какие-то обиды или спровоцировать разрыв отношений. И если это действительно так, стоит задуматься о целесообразности их сохранения. В таком случае расстаться с нелюбимым следует другим способом.
Если у вас появилась мысль рассказать об измене, то, учитывая предыдущую информацию, задайте себе следующие вопросы: хотите ли вы улучшить или ухудшить ситуацию? Справится ли ваш партнер с такой информацией? Хватит ли у него сил на преодоление? Сможете ли вы справиться с последствиями? Что будет с вашими отношениями? Может ли ваше признание причинить кому-то реальный вред? Не хотите ли вы отомстить за что-то партнеру? Хотите ли вы сами сохранить отношения?
«В любом случае сначала нужно разобраться в себе. Понимание своих мотивов может помочь не только избежать измен в будущем, но и простить себя. Ведь мы все неидеальны, все мы совершаем ошибки, и важно в первую очередь их осознавать, признавать и не повторять. Измена — это предательство, предательство партнера, отношений и себя. Но ваша ответственность в том, чтобы этот опыт прожить и искупить, и не всегда стоит втягивать в это другого человека», — заключила Евгения Пименова.