Избежать импульсивных покупок поможет легкий перекус

Также лучше при входе в супермаркет брать не тележку, а корзину. Ольга Панова пояснила, что тележку легко везти, туда можно складировать продукты горой. А вот корзинку приходится нести, и чем она полнее, тем тяжелее. Поэтому для экономии лучше сразу взять переноску, посоветовала нутрициолог в интервью программе «Доктор 24».

А ещё эксперт рекомендовала не брать продукты из первого ряда. Обычно у таких товаров истекает срок годности и есть риск нарваться на просрочку. Не набрать лишнего позволит касса самообслуживания, потому что рядом с такими аппаратами не ставят акционные товары. А вот ушлая кассирша вам обязательно вместе с пакетом предложит взять что-нибудь по скидочке. Даже если товар вам будет не очень нужен, появится соблазн его купить. На различные уловки идут не только магазины, но банки. Ранее мы рассказывали, как не дать банкирам запудрить себе мозг.