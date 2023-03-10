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45 минут назад

Нутрициолог Панова: избежать импульсивных покупок поможет легкий перекус

Секрет Фирмы

Как объяснила эксперт, у голодного человека при виде и запахе еды начинается сильнейшее слюноотделение, в итоге в корзину хочется положить побольше продуктов. Сэкономить 30% бюджета поможет и составление списка необходимых покупок.

Избежать импульсивных покупок поможет легкий перекус
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Также лучше при входе в супермаркет брать не тележку, а корзину. Ольга Панова пояснила, что тележку легко везти, туда можно складировать продукты горой. А вот корзинку приходится нести, и чем она полнее, тем тяжелее. Поэтому для экономии лучше сразу взять переноску, посоветовала нутрициолог в интервью программе «Доктор 24».

А ещё эксперт рекомендовала не брать продукты из первого ряда. Обычно у таких товаров истекает срок годности и есть риск нарваться на просрочку. Не набрать лишнего позволит касса самообслуживания, потому что рядом с такими аппаратами не ставят акционные товары. А вот ушлая кассирша вам обязательно вместе с пакетом предложит взять что-нибудь по скидочке. Даже если товар вам будет не очень нужен, появится соблазн его купить. На различные уловки идут не только магазины, но банки. Ранее мы рассказывали, как не дать банкирам запудрить себе мозг.

Психология,Ольга Панова,
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