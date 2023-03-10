Почему не стоит подавлять отрицательные эмоции

Жизнь состоит из разных событий – радостных и грустных, непредсказуемых и вполне себе ожидаемых. Мы не можем проживать их одинаково. Испытывать разные эмоции нормально и естественно для организма. Отрицательных эмоций бояться не стоит, а тем более избегать или подавлять их, потому что даны они не просто так, рассказал в беседе с Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Для психики отрицательные эмоции очень важны. Признанные и осознанные, они помогают нам вовремя позаботиться о себе и защититься, объяснил психолог. Как и положительные, отрицательные эмоции способствуют личностному росту, позволяют лучше разобраться в происходящем.

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Так, благодаря страху люди научились выживать. Без чувства страха мы постоянно подвергали бы себя опасности и неоправданному риску.

Мысли о неопределенном будущем заставляют человека испытывать тревогу и беспокойство. Такие чувства заставляют нас продумывать решения для разных вариантов развития событий.

Чувства радости и счастья мы ощущаем сильнее после проживания печали и горя. А спокойствие и умиротворение становятся для нас ценнее после проживания гнева и ярости. Негативные эмоции учат бороться с трудностями и помогают отстоять свое. Ярость, злость, гнев мобилизуют ресурсы и дают мощный заряд энергии. Здоровая агрессия мотивирует на преодоление сложных, кризисных ситуаций. Во время острого конфликта она позволит отстоять личные границы и защитить близких.

Чувства, связанные с потерей, разочарованием и неоправданными надеждами забирают много энергии, испытывать и проживать их больнее всего. Но именно они повышают жизнестойкость и помогают разобраться в происходящих событиях. Они дают возможность анализировать. В такие моменты мы особенно сильно сближаемся с близкими, рассказал специалист.

Установка с детства: «зависть – плохое чувство». Завидовать стыдно, некрасиво, полагаем мы, став взрослыми. Но конструктивное отношение к зависти может стать двигателем на пути к целям.

Когда стыд, сожаление о содеянном осознаны и не навязаны окружающими, то они помогают проанализировать собственное поведение и в дальнейшем лучше контролировать себя.

По самому больному бьет обида, поэтому эта эмоция может указать на нездоровые отношения с партнером, друзьями, коллегами или собой.

Чтобы не навредить своему психологическому здоровью, нужно уметь вовремя разобраться с отрицательными эмоциями, считает Гут. Иначе подавленные, они будут накапливаться и со временем начнут негативно влиять на здоровье, могут вылиться в неконтролируемую агрессию.