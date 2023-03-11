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4 часа назад

Три юные жертвы анорексии рассказали о своих страданиях и безразличии к смерти

Lenta.ru

Пациентки с анорексией знают о смертельном риске, но не могут самостоятельно бороться с болезнью. Издание The Sun, цитируя документальный фильм Anorexic, подробно рассказало о страданиях трех юных жертв заболевания.

Юные жертвы анорексии рассказали о страданиях и безразличии к смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анорексия может привести к проблемам с мышцами и костями, фертильностью, повлиять на сердце и кровеносные сосуды, а также вызвать проблемы с кишечником и почками, говорится в отчете Национальной службы здравоохранения Великобритании. Почему люди осознанно идут на такие жертвы, рассказали героини документального фильма о болезни — 19-летние Лотти и Эмили и 21-летняя Ханна.

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Лотти впервые попала в больницу в 16 лет. Ради того, чтобы вернуться домой, она выполняла все указания врачей. Дома, без медицинского контроля, ее вес продолжает снижаться. Это представляет угрозу ее здоровью и жизни, но она признается в полном безразличии к смерти.

«Всегда кажется, что вы делаете недостаточно, — говорит ее мать Кейт. — Я всегда пытаюсь заставить ее есть больше, но это не так просто. Наша жизнь проходит на острие ножа. Она хорошо умеет убеждать себя и других, что с ней все в порядке».

Другая героиня фильма Ханна провела в больнице три месяца. У нее анорексия впервые развилась в возрасте 12-13 лет. Девушка называет болезнь дьяволом на плече. Она даже не находит слов, чтобы описать свое состояние. «Не думаю, что кто-то по-настоящему поймет, каково это, пока сам не столкнется с болезнью. Я даже не могу точно сформулировать, что чувствую», — признается Ханна.

Ханна осознает, что на карту поставлены ее здоровье и жизнь. Каждый день она борется с собой, чтобы поесть. Девушка добавила, что, если не справится с болезнью, ее органы откажут. «Я не смогу иметь детей, но дети — единственное, чего я хочу в жизни», — добавила Ханна.

Эмили заболела анорексией в 16 лет. Тогда ее мать заметила, что девочка стала меньше есть и больше заниматься спортом. Женщина понимала, что ее дочь убивает себя, но ничего не могла сделать.

Эмили признается, что все еще не избавилась от анорексии, но мечтает выздороветь. После выписки из больницы она планирует поступить в университет. Однако пока ее первая цель — набрать вес.

Ранее актриса Джейн Фонда призналась, что в юности страдала анорексией и булимией. Побороть расстройство пищевого поведения ей помогла карьера.

Психология,
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