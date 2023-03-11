Психолог рассказала, как женщине заинтересовать достойного мужчину

Чтобы привлечь достойного мужчину, женщине тоже надо обладать чувством достоинства. На что обращают внимание потенциальные женихи, а что их оттолкнет, говорится в материале Общественной службы новостей.
Психолог Наталья Малышева рекомендует придерживаться в одежде женственного образа – выбирать длинные платья и юбки, либо мягкие брюки. Также мужчин привлекают женщины в форме, для такого впечатления подойдут классические костюмы и деловые рубашки. Материал одежды должен быть мягким, чтобы побуждать к тактильному контакту. Мужчины при первом взгляде на женщину всегда обратят внимание на красный цвет, но уже на свидании кричащие цвета в одежде могут его оттолкнуть.
Эксперт отметила, что потенциальным спутникам жизни нравится естественность – в цвете волос, макияже, маникюре, чертах лица.
«Мужчины устали от женщин-трансформеров. Чтобы привлечь достойного мужчину в свою жизнь надолго – оставайся собой!» – отметила психолог.
Наталья Малышева добавила, что хорошее впечатление поможет создать приятный аромат, например, природный афродизиак иланг-иланг, «радостный» цитрус, уютная ваниль.
Психолог рекомендует разбираться в футболе и других «мужских» темах, чтобы можно было поддержать разговор. А также она советует искренне улыбаться. Хорошим поводом для знакомства будет и небольшая просьба, в результате которой можно завести разговор с мужчиной.
Ранее эксперты рассказали, как сильной женщине добиться гармонии в личной жизни. А психолог объяснила, когда у мужчин начинается кризис среднего возраста, и как его преодолеть.