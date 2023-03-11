Сокращение времени в соцсетях может улучшить иммунитет

Ученые из Университета Суонси выяснили, что сокращение использования социальных сетей может значительно улучшить общее состояние здоровья и иммунитет, а также снизить уровень одиночества и депрессии. Исследование опубликовано в Journal of Technology in Behavior Science.

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В эксперименте приняли участие 50 человек (33 женщины и 17 мужчин) в возрасте от 20 до 25 лет. Они ежемесячно отвечали на вопросы о своем здоровье и психологическом состоянии, а также предоставляли еженедельные отчеты об использовании ими социальных сетей.

Результаты показали, что через три месяца у группы, которую попросили сократить использование социальных сетей, в среднем на 15% улучшилась иммунная функция: они стали реже болеть простудой, гриппом, у них стали реже появляться бородавки, а также на 50% улучшилось качество сна и на 30% уменьшилось количество симптомов депрессии. В среднем участники сократили использование соцсетей на 40 минут, хотя исследователи рекомендовали начать с 15 минут.