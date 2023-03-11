Психолог объяснил, как принять ненужный подарок

После 8 Марта в интернете традиционно возрастает число объявлений от девушек о продаже подарков, которые им не понравились. Врач-психотерапевт и психолог Евгений Фомина рассказал в интервью «Вечерней Москве», как правильно реагировать на неудачные подарки, не испортив отношения с дарителем.
По словам эксперта, главное – прямо обозначить, что вам не нравится, но при этом подобрать правильную интонацию. Комфортно разрешить ситуацию поможет доброжелательность.
«Можно сказать прямо: «Это классный подарок, но, к сожалению, он мне не пригодится. Ты не против, если я воспользуюсь им по-другому?». Например, можно предложить сдать его обратно и купить на эти деньги другую вещь или передарить ее кому-то другому», – предложил психолог.
При этом специалист предупредил, что не каждый дарящий правильно поймет такой посыл. Однако если одариваемый логически обоснует свои слова без негативных эмоций, это поможет достичь договоренности, никого не обидев.
«Важно нормально сообщать другому человеку о своих мыслях, не устраивая конфликт. Также можно спросить, что дарящий думает о сложившейся ситуации. Возможно, он согласится с вашими доводами... Также обязательно нужно сказать, что вам приятно его внимание. Необходимо выстраивать диалог и обойти острые углы, – подчеркнул психотерапевт.