Психолог объяснил, как принять ненужный подарок

«Можно сказать прямо: «Это классный подарок, но, к сожалению, он мне не пригодится. Ты не против, если я воспользуюсь им по-другому?». Например, можно предложить сдать его обратно и купить на эти деньги другую вещь или передарить ее кому-то другому», – предложил психолог.