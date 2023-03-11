Психолог рассказала, как правильно увольняться

При принятии решения уйти с работы нужно увольняться грамотно, а не просто убегать «в никуда» хлопнув дверью. Об этом в интервью Общественной службе новостей рассказала психолог Ксения Аверс.

По ее словам, основное, что нужно сделать перед увольнением, – это создать финансовую «подушку безопасности» – резервный фонд минимум на 6 месяцев. Как бы ни менялась жизнь, придется по-прежнему оплачивать кредиты, коммунальные услуги, тратить деньги на еду и транспорт.

Психолог также советует найти альтернативу еще до ухода – просматривать вакансии, рассылать резюме, ходить на собеседования. У вас должно быть несколько вариантов новой работы. Иначе можно променять «шило на мыло».

Аналогично необходимо действовать при открытии собственного дела, продолжила эксперт. Нырять в неизвестность нельзя. Необходимо заранее выбрать нишу, изучить рынок, разработать бизнес-план, сформулировать цели и расписать все шаги.

Кроме того, до ухода с прежней работы лучше заняться обучением и прокачкой навыков, посоветовала специалист. Чтобы получить должность выше или зарабатывать самостоятельно, потребуются новые знания и умения.

«Настройте себя так: это ваши инвестиции в будущую успешную карьеру и высокий заработок. Можно пролежать на диване и не двигаться в сторону этой цели, а можно посмотреть пару видео и чувствовать себя героем: работа мечты – на пару шагов ближе», – подчеркнула психолог.

Также полезно провести «тест-драйв» новой работы: если вас пригласили на новую должность, стоит не бросать прежнюю работу, а взять отпуск и попробовать себя на новом месте. За пару недель вы сможете трезво оценить, насколько новая работа соответствует вашим ожиданиям.

И, наконец, в состоянии моральной и физической усталости невозможно объективно оценивать ситуацию, подчеркнула Ксения Аверс.