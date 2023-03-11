Лабковский: сваливать вину на окружающих — признак незрелости

Психолог Лабковский: сваливать вину на окружающих — признак незрелой личности. Есть такие люди, у которых всегда найдётся объяснение своим бедам. У них виноваты все вокруг, кроме них самих — государство, конкуренты, родня. Такие нытики слишком зациклены на плохом и будто бы ничего другого в жизни не видят. Вместо того, чтобы забыть о трудностях и идти дальше, они снова и снова переводят разговор на негатив.

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По словам психолога Михаила Лабковского, такие товарищи постоянно жалуются на жизнь и только и делают, что жалеют себя. Это может длиться годами, а некоторые проводят в таком режиме всю жизнь.

Люди винят всех вокруг в том, что их жизнь идёт наперекосяк, своих родителей, друзей, соседей, правительство и даже собственных детей. Иногда в проблемах могут быть замешаны даже звёзды и планеты.

«На бедный Меркурий повесили уже столько обвинений — удивительно, как он ещё не расплавился», — отметил специалист.