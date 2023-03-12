Как провести выходной день и по-настоящему отдохнуть

У вас бывало такое, что выходные вроде прошли, а ощущение, что отдыха совсем не было. Обидно, когда ждешь-ждешь выходных, но расслабиться так и не получилось. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

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В некотором смысле работать гораздо проще, чем отдыхать, потомму что на работе наши задачи продиктованы кем-то извне. Процесс понятен и упорядочен. Когда заканчивается одна задача, возникает другая. На выходных мы встаем перед разнообразием выборов, и часто из-за невозможности прислушаться к себе не выбирем ничего.

Вопрос о том, какой отдых выбрать похож на задачу по эффективному планированию. А людей, которые умеют организовывать себя самостоятельно не так много. Кажется, что если мы пролежим весь день перед компьютером или телефоном, то отдохнем. На самом деле, это совсем не так.

Так как же правильно отдыхать?