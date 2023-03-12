Как провести выходной день и по-настоящему отдохнуть

У вас бывало такое, что выходные вроде прошли, а ощущение, что отдыха совсем не было. Обидно, когда ждешь-ждешь выходных, но расслабиться так и не получилось. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.
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В некотором смысле работать гораздо проще, чем отдыхать, потомму что на работе наши задачи продиктованы кем-то извне. Процесс понятен и упорядочен. Когда заканчивается одна задача, возникает другая. На выходных мы встаем перед разнообразием выборов, и часто из-за невозможности прислушаться к себе не выбирем ничего.
Вопрос о том, какой отдых выбрать похож на задачу по эффективному планированию. А людей, которые умеют организовывать себя самостоятельно не так много. Кажется, что если мы пролежим весь день перед компьютером или телефоном, то отдохнем. На самом деле, это совсем не так.
Так как же правильно отдыхать?
- Для начала научитесь дробить день и создавать слоты для разной активности. Например, сначала мы идем на прогулку, потом в спортзал, а затем лежим в ванной. Тогда выходной не будет выглядеть скучно, а вы не будете переживать из-за ощущения упущенных возможностей. Когда у любого занятия есть определенное начало, конец, то подступиться к ним проще.
- Отпустите тревоги и отдайтесь процессу. Иногда о работе необходимо прекратить думать просто путем усилия воли. Сфокусируйтесь в моменте, закройте компьютер и отложите телефон. Часто трудоголики испытывают вину на выходных, потому что что-то не успели, но эта вина спровоцирована тревогой. Опишите ее на листе бумаге и вам точно полегчает.
- Занимайтесь тем, что вам действительно нравится. Часто мы тратим выходные на дела, которые совсем не приносят нам удовольствия. Например, идем в гости, потому что один пообещал, а они обидятся, или затеваем уборку. Постарайтесь прислушаться к себе, определиться с потребностями — хочется развлечься или отдохнуть, а затем делегируйте часть дел или откажитесь от них. Отдых нужен именно вам и то, как пройдет день зависит именно от вас.