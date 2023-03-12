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2 часа назад

Как провести выходной день и по-настоящему отдохнуть

Даша Краснова

У вас бывало такое, что выходные вроде прошли, а ощущение, что отдыха совсем не было. Обидно, когда ждешь-ждешь выходных, но расслабиться так и не получилось. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

Как провести выходной день и по-настоящему отдохнуть
Фото: unsplashunsplash

В некотором смысле работать гораздо проще, чем отдыхать, потомму что на работе наши задачи продиктованы кем-то извне. Процесс понятен и упорядочен. Когда заканчивается одна задача, возникает другая. На выходных мы встаем перед разнообразием выборов, и часто из-за невозможности прислушаться к себе не выбирем ничего.

Вопрос о том, какой отдых выбрать похож на задачу по эффективному планированию. А людей, которые умеют организовывать себя самостоятельно не так много. Кажется, что если мы пролежим весь день перед компьютером или телефоном, то отдохнем. На самом деле, это совсем не так.

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Так как же правильно отдыхать?

  • Для начала научитесь дробить день и создавать слоты для разной активности. Например, сначала мы идем на прогулку, потом в спортзал, а затем лежим в ванной. Тогда выходной не будет выглядеть скучно, а вы не будете переживать из-за ощущения упущенных возможностей. Когда у любого занятия есть определенное начало, конец, то подступиться к ним проще.
  • Отпустите тревоги и отдайтесь процессу. Иногда о работе необходимо прекратить думать просто путем усилия воли. Сфокусируйтесь в моменте, закройте компьютер и отложите телефон. Часто трудоголики испытывают вину на выходных, потому что что-то не успели, но эта вина спровоцирована тревогой. Опишите ее на листе бумаге и вам точно полегчает.
  • Занимайтесь тем, что вам действительно нравится. Часто мы тратим выходные на дела, которые совсем не приносят нам удовольствия. Например, идем в гости, потому что один пообещал, а они обидятся, или затеваем уборку. Постарайтесь прислушаться к себе, определиться с потребностями — хочется развлечься или отдохнуть, а затем делегируйте часть дел или откажитесь от них. Отдых нужен именно вам и то, как пройдет день зависит именно от вас.
Психология,
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