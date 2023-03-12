Психолог назвала причины повышенной активности ночью

По ее словам, повышенная возбудимость может возникать из-за тревоги, которая мешает расслаблению организма и держит в тонусе и возбуждении нервную систему и психику. В связи с этим человек может ощущать прилив активности и неусидчивости по ночам. Кроме того, возбуждение могут вызывать позитивные эмоции, когда человек находится в эйфории. Чрезмерное употребление кофе, прием психоактивных веществ и тонизирующих препаратов тоже становятся причиной повышенной ночной активности, продолжила специалист.