Почему поздравлять с днем рождения заранее – плохая примета

Многие люди убеждены, что поздравлять с днем рождения заранее – плохая примета. Подробнее об истории этого суеверия и о том, следует ли ему доверять – в материале "Рамблера".

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Суеверные люди опасаются отмечать день рождения заранее. И причина довольно веская: считается, что, если отпраздновать день рождения преждевременно, то до него можно не дожить. При этом празднование после знаменательной даты не возбраняется.

Существует и другая версия. Согласно ей, в день рождения к человеку приходит ангел-хранитель, чтобы сделать что-то хорошее. Поэтому, если отмечать праздник раньше или позже, то никто не услышит желаний именинника, и они не сбудутся.

Но и это еще не все. Сторонники мистических теорий убеждены, что в день рождения к праздничному столу приходят злые духи. Если отмечать праздник заранее, то они останутся голодными и могут сотворить нечто плохое.

Что любопытно, суеверие об опасности преждевременного празднования дня рождения существует не только в России. В Германии также считается, что такой праздник может принести неудачу – причем невезение будет преследовать именинника в течение всего следующего года.

Так или иначе весомых поводов доверять суеверию нет. В отличие от других примет у данной сложно найти конкретный источник – например, религиозный текст. А потому можно сделать вывод, что суеверие, связанное с заблаговременным празднованием дня рождения, всего лишь слухи и домыслы.