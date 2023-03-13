Как распознать синдром хронической усталости

Врач-психотерапевт Аркадий Кузнецов рассказал, как самостоятельно понять, что у человека хроническая усталость и как не допустить ее возникновения.

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По словам эксперта, самостоятельно заподозрить у себя синдром хронической усталости просто: все, что раньше восстанавливало, больше не помогает. Человеку не становится легче ни от сна, ни от отпуска, ни от смены деятельности.

Чтобы не допустить подобного состояния, нельзя попадать в ловушку монотонности: работа-дом и дом-работа. Длительная монотонная работа негативно влияет на жизнь, эффективность и даже здоровье.

Врач также посоветовал пересмотреть характер питания: оно должно быть сбалансированным, разнообразным, с наличием в рационе всех необходимых витаминов. Особое внимание нужно уделить приему витамина Д или мультивитаминных комплексов.

Также стоит сделать генетический анализ того, как действует серотонин, адреналин и норадреналин, потому что люди отличаются по уровню стрессоустойчивости и наследственным заболеваниям. Врач добавил, что синдром хронической усталости легче предупредить, чем лечить, сообщает газета «Петербургский дневник».

Кофе считается хорошим стимулятором мозговой деятельности. Он бодрит по утрам и дает сил для работы при сильной усталости. Однако, как пояснил врач Максим Новиков, эффект от кофе непродолжительный, а побочные явления лишь усиливаются со временем, передает Царьград.