Психиатр объяснил, как распознать весеннее обострение у человека

Весеннее обострение можно распознать по необычному поведению человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

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— Человек может стать более раздражительным или открыто выражать агрессию. Либо, наоборот, человек может быть очень замкнутым и угрюмым, — сказал Вилков.

По словам психотерапевта, признаками весеннего обострения также могут быть напряженность, суетливость и проявление агрессии. Угрюмый внешний вид также может сигнализировать о специфическом состоянии человека.