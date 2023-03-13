Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Психиатр Вилков объяснил, как распознать весеннее обострение у человека

Вечерняя Москва

Весеннее обострение можно распознать по необычному поведению человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Психиатр объяснил, как распознать весеннее обострение у человека
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Человек может стать более раздражительным или открыто выражать агрессию. Либо, наоборот, человек может быть очень замкнутым и угрюмым, — сказал Вилков.

По словам психотерапевта, признаками весеннего обострения также могут быть напряженность, суетливость и проявление агрессии. Угрюмый внешний вид также может сигнализировать о специфическом состоянии человека.

Вилков также рассказал «Вечерней Москве», что в осенний и весенний периоды могут обостряться эндогенные психические заболевания. Среди них, уточнил специалист, могут быть депрессия, биполярное расстройство и шизофрения.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий