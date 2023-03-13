4 признака депрессии, которые легко пропустить

Не игнорируйте эти тревожные «звоночки»!

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вопреки устойчивому мнению о том, что депрессия сопровождается упадническим настроением, есть и другие признаки данного состояния, которые легко пропустить.

Видео дня

При этом многие собранные нами признаки редко воспринимаются именно симптомами депрессии, что очень тревожно, особенно если вашему близкому человеку нужна помощь.

Человек резко меняет рацион

Резкий уход в вегетарианство или же расстройства пищевого поведения нередко могут быть «звоночками», которые сообщают, что человек находится в затяжной депрессии. Бесконтрольное «уничтожение» холодильника часто является способом заполнить психологическую пустоту, люди в депрессии могут даже не осознавать, какой вред наносят своему организму, переедая или наоборот отказываясь от еды. Если ваш близкий человек начинает вести себя подобным образом, не отпускайте ситуацию, сама она не решится, будьте рядом, чтобы успеть помочь.

Человек начинает маниакально искать признание посторонних людей

Конечно, дело может быть и в низкой самооценке, которая заставляет человека угождать другим, ради мнимого признания. Тем не менее подобное поведение характерно и для людей, которые долгое время борются с депрессией. Это особенно заметно, если вы знакомы с человеком давно и ранее он не проявлял излишней дружелюбности, не пытался угодить другим людям во вред своим интересам и времени. Этот сигнал должен вас насторожить.

Человек резко меняет образ жизни и окружение

Если кто-то решается бороться с депрессией с помощью еды, то другие идут на крайние меры — человек резко меняет свою жизнь, причем так кардинально, что близкие не успевают понять, что же случилось. Страдающий от затяжной депрессии человек может сорваться в другой город или страну, не говоря об этом родным, также может произойти смена окружения — человек просто отказывается от большинства друзей и некоторых родственников, с которыми ранее был в тесном контакте.

Человек становится агрессивным