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21 минуту назад

6 способов справиться с гневом

Ferra.ru

Гнев - это негативное чувство. Из-за него повышается уровень адреналина, увеличивается пульс, меняется язык тела и тон голоса. Но существуют различные методы управления гневом.

6 способов справиться с гневом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Гнев считается сильной эмоцией. Более того, из-за него может даже произойти остановка сердца и могут появиться ранние морщины.

Вот что вы можете сделать, чтобы взять под контроль свой гнев.

Занимайтесь физической активностью. Это может быть бег трусцой, проведение времени на природе. Это позволит организму вырабатывать гормон, благодаря которому вы будете позитивно мыслить и быстрее поймёте, что вызывает у вас гнев.

Ищите адекватные выходы из состояния гнева. К примеру, попробуйте йогу и упражнения на расслабление.

Встречайтесь с друзьями или родственниками. Так вы сможете выпустить отрицательные эмоции и чувства.

Не держите обиду. Попытайтесь - наоборот - простить другого человека.

Позвольте себе отдохнуть и восстановить силы. Это даст возможность почувствовать себя лучше.

Обратитесь за помощью. Врачи помогут вам справиться с истерикой, особенно если вы потеряли контроль над своим гневом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Психология,
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